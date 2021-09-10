Как составить карту желаний, чтобы она точно работала

Мы же предлагаем не только визуализировать, но «наложить» свои смелые мечты на карту желаний.

Одним из самых действенных методов исполнения собственных желаний считается создание карты желаний. Так как же ее начертить, чтобы мечты исполнились?

Карта желаний - это большой лист бумаги или пробковая доска, на которую вы наклеиваете картинки с изображением того, что вы хотите. То, что вызывает у вас положительные эмоции, воодушевление, должно быть на карте – тогда это сбудется в реальной жизни.

Существуют особые правила, по которым надо помещать изображения на карту. Во-первых, картинки должны вызывать у вас мощный эмоциональный отклик - только тогда они будут иметь настоящую силу. Во-вторых, клеить (или рисовать) их нужно, ориентируясь по секторам – каждая картинка соответствует какой-то теме в жизни.

Итак, существует девять секторов. В центре расположен сектор Здоровья, там вы размещаете свою фотографию, где вы полны сил. Прямо над сектором Здоровья – сектор Славы, там будут изображения ваших желаемых побед и достижений. Под Здоровьем – карьера: здесь разместите картинки, которые рассказывают про вашу работу. Справа от Здоровья – сектор Творчества и Детей. Слева – сектор Семьи. Там, где дети, клейте все, что связано с вашими самыми смелыми проектами, в том числе и деторождением. Хотите дочку – наклейте изображение маленькой девочки, хотите нарисовать картину – поместите изображение красок, холста и готового шедевра. В сектор семьи поместите те картинки семейной жизни, какой вы ее видите для себя.

В верхнем правом углу расположена зона Любви и Брака. Здесь будет картинка, олицетворяющая ваши ожидания в сфере отношений. Верхний левый угол посвящен Богатству. Разместите здесь изображения того, что вы хотели бы приобрести.

И наконец, нижний правый угол карты – это ваши Путешествия. Приклейте сюда фото страны, которую мечтаете посетить. В нижнем левом углу расположена зона ваших Знаний. Подумайте, чему бы вы хотели научиться больше всего.

Основным принципом, по которому работает карта желаний, является принцип визуализации. А для техник визуализации подходят определенные дни лунного месяца – в самом его начале. В июле для создания карты желаний идеален период с 13 по 18 июля. Именно в это время наше сознание будет максимально готово настраиваться на новые программы будущего – такого, каким мы его хотим видеть.