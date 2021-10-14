Что дает человеку третий глаз и как его открыть

Третий глаз – что это? Обычно тех, кто обладает отменной интуицией и словно знает то, чего не может знать обычный человек, нарекают обладателями этого самого «третьего глаза». Но правды тут всего лишь половина.

Третий глаз – это способность острее воспринимать происходящее и быстро понимать суть вещей: очень полезный навык, правда? О том, как открыть третий глаз, читайте в этом материале.

Способ со свечей

Самое простое – концентрация на свече. Точнее, на ее пламени. Устройтесь поудобнее, зажгите свечу и постарайтесь как можно дольше смотреть на ее пламя. Всматривайтесь, наблюдайте, моргать желательно пореже. Когда пройдет немного времени, вы можете увидеть странные нетипичные цвета пламени: зеленый и фиолетовый. Обычно это верный знак того, что вы провели достаточно много времени, концентрируясь на огне, и ваша практика подходит к концу. Еще раз внимательно всмотритесь в пламя, постараясь зафиксировать все цвета, которые успели разглядеть и закройте глаза. Даже закрыв глаза, вы увидите то пламя – оно словно осталось трафаретом на сетчатке вашего глаза. Совершая эту практику регулярно, можно добиться немалых результатов.

Медитация

Открыть третий глаза можно просто медитируя. Сядьте поудобнее, проследите, чтобы вам ничто не мешало: посторонние шумы, внезапные чужие вмешательства. Отключите телефон, расслабьте тело. Отбросьте лишние мысли, остановите внутренний диалог. Сконцентрируйтесь на точке межбровья – считается, что зона третьего глаза расположена именно там. Если вы ощутите легкое покалывание или просто тепло – в этой точке или в любой точке вашего тела – это верный знак того, что все идет правильно. Повторяйте такую медитацию регулярно, до трех раз в неделю. Для настроя можно включать любимые мантры или звуки природы.

Метод синего шара

Пожалуй, это самый эффективный и действенный метод. Сядьте удобно, так, как вы садитесь при медитации. Закройте глаза и представьте синий шарик, расположенный в точке межбровья. Этот синий шар крутится (у всех с разной скоростью) и привлекает чистую энергию из пространства, как бы втягивает ее. Подобная медитация длится от десяти минут до получаса и имеет крайне положительные результаты.