Что дает человеку третий глаз и как его открыть

Третий глаз – что это? Обычно тех, кто обладает отменной интуицией и словно знает то, чего не может знать обычный человек, нарекают обладателями этого самого «третьего глаза». Но правды тут всего лишь половина.
Третий глаз – это способность острее воспринимать происходящее и быстро понимать суть вещей: очень полезный навык, правда? О том, как открыть третий глаз, читайте в этом материале.
Самое простое – концентрация на свече. Точнее, на ее пламени. Устройтесь поудобнее, зажгите свечу и постарайтесь как можно дольше смотреть на ее пламя. Всматривайтесь, наблюдайте, моргать желательно пореже. Когда пройдет немного времени, вы можете увидеть странные нетипичные цвета пламени: зеленый и фиолетовый. Обычно это верный знак того, что вы провели достаточно много времени, концентрируясь на огне, и ваша практика подходит к концу. Еще раз внимательно всмотритесь в пламя, постараясь зафиксировать все цвета, которые успели разглядеть и закройте глаза. Даже закрыв глаза, вы увидите то пламя – оно словно осталось трафаретом на сетчатке вашего глаза. Совершая эту практику регулярно, можно добиться немалых результатов.
Открыть третий глаза можно просто медитируя. Сядьте поудобнее, проследите, чтобы вам ничто не мешало: посторонние шумы, внезапные чужие вмешательства. Отключите телефон, расслабьте тело. Отбросьте лишние мысли, остановите внутренний диалог. Сконцентрируйтесь на точке межбровья – считается, что зона третьего глаза расположена именно там. Если вы ощутите легкое покалывание или просто тепло – в этой точке или в любой точке вашего тела – это верный знак того, что все идет правильно. Повторяйте такую медитацию регулярно, до трех раз в неделю. Для настроя можно включать любимые мантры или звуки природы.
Пожалуй, это самый эффективный и действенный метод. Сядьте удобно, так, как вы садитесь при медитации. Закройте глаза и представьте синий шарик, расположенный в точке межбровья. Этот синий шар крутится (у всех с разной скоростью) и привлекает чистую энергию из пространства, как бы втягивает ее. Подобная медитация длится от десяти минут до получаса и имеет крайне положительные результаты.