Тяжелые болезни и летальный исход: как работает магия вуду

В вуду действует кармический закон: наносящий вред другому, в ответ получает удар утроенной силы

Магия вуду – одна из мощнейших колдовских практик.

Она имеет африканские корни (Гаити, Ямайка) и работает по своим особым правилам. А как пользоваться ей правильно – читайте в статье нашего автора Марины Басмановой.

Вуду и карма

Большинство художественных произведений показывает обряды вуду как исключительно опасные и приводящие к тяжелой болезни или летальному исходу. Однако мало кто знает, что изначально магия вуду предназначалась для того, чтобы помогать людям через общение с духами (лоа) и один из ее основных принципов – «не навреди». В вуду действует кармический закон: наносящий вред другому, в ответ он получает удар утроенной силы.

Какие духи помогают

Если сравнивать вуду с другими религиями, то верховным божеством является Бондье, которого вудуисты считают создателем мира. Поскольку его нельзя беспокоить ни при каких обстоятельствах, для ритуальных действий обращаются к могущественным духам лоа, среди которых существует собственная иерархия.

Песни и пляски

Основу магии вуду составляют ритуальные песни, танцы под специальную музыку, обряды с использованием травы, свечей и биологических компонентов(волос, ногтей и т.п.). Все это помогает колдунам погружаться в транс для общения с духами и видения будущего.

Важной составляющей магии вуду является изготовление талисманов и оберегов, называющихся гри-гри. Это маленькие мешочки, в которые зашивается различное содержимое (камни, трава), а также ногти и волосы их будущего обладателя.

Кукла вуду

И, конечно же, самым известным артефактом магии является кукла вуду или, так называемый, Вольт. Она изготавливается обязательно вручную и внутри обязательно должна содержать какую-то частичку (волосы, ногти, каплю любой биологической жидкости) того человека, на которого планируется совершить магический ритуал.

Вольт считается проекцией человека, поэтому, чем больше внешнее сходство, тем мощнее будет воздействие на энергетическое поле объекта. Считается, что кукла используется исключительно для «черных» ритуалов: приворотов, порчи, проклятий и заговоров на смерть. На самом деле, это скорее исключение из правил. В большинстве своем через Вольта просят исцеления от болезней, защиты от негативного воздействия, привлечения удачи или денег. Все ритуалы сопровождаются чтением определенных заклинаний, а некоторые – жертвоприношениями в виде животных.

Если вас заинтересовала магия вуду – будьте аккуратнее! Никто не знает, как погружение в мир духов и магических ритуалов без специальных знаний может отразиться на вашей жизни.