Как выбрать талисман, который защитит от сглаза и порчи

Крошечная фигурка или просто кусочек дерева спасут от сглаза и недобрых взглядов.

Талисман, или амулет, – это маленький кулончик из любого материала, который оберегает нас от неприятностей и бед.

Крошечная фигурка или просто кусочек дерева спасут от сглаза и недобрых взглядов. О том, как найти свой талисман, читайте в этой статье.

Из чего

Лучше всего работают амулеты из металла и природных материалов: серебро, золото, дерево и глина – вот топ самых-самых. Это сильно облегчает задачу при выборе амулета: часто то, что нам нравится, как раз сделано из благородного металла. маленький золотой дельфин, которого вы носите на шее или серебряная фигурка слона в вашей сумочке – примеры талисманов, которые приходят к нам сами, просто потому, что понравились. Кстати, это самое «просто понравился» – самый верный признак того, что это то, что надо. Но об этом чуть позже.

Менее популярные материалы – пластик, ткань, кожа или камень. Они способны хуже проводить энергию, потому обладают меньшими защитными свойствами. С другой стороны, если вам очень уж приглянулась обычная на первый взгляд пластмассовая фигурка, вполне возможно, что именно в вашем случае она сработает как сильный талисман, так что совершенно четких правил тут, конечно, быть не может.

От кого

Как мы уже сказали, ваш талисман обычно сразу очень нравится, он будто сам выбирает вас. Найти такой талисман получается случайно, то есть он сам вас находит: на рынке или в гостях, на работе или когда вы вдруг решили пойти другой дорогой до магазина. Это всегда удивительная встреча, которая маскируется под что-то обычное и обыденное. Таким образом талисман как бы «прячется» от чужих глаз и мыслей, чтобы даже вы сами не разболтали никому, какую удивительную вещицу нашли.

Если же вы сами решили выбрать талисман, то можно попросить кого-то знающего подобрать вам нужный: это может быть астролог или шаман, а может и просто тот человек, которому вы доверяете. Талисман из рук того, кто любит вас и желает вам добра – это по-настоящему мощная защита.

Пусть ваши талисманы всегда защищают вас!