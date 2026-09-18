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Как очистить свою энергетику от негатива

18 сентября 2026АстрошколаРамблер

Негатив засоряет наше биополе и приводит к проблемам со здоровьем и неудачам в делах.

Как очистить свою энергетику от негатива
Фото: depositphotos

Энергетическая оболочка человека – его биополе – тончайшая материя, которая постоянно взаимодействует с окружающим миром.

Часть негатива приходит к нам извне, часть мы продуцируем сами своими мыслями, страхами и поступками. И весь этот «энергетический» мусор засоряет наше биополе и приводит к проблемам со здоровьем и неудачам в делах.

Если вас регулярно беспокоит сильная усталость, резкие перепады настроения, раздражительность, вам сложно сосредоточиться или вы стали часто болеть – это означает, что организм перегружен негативом и нуждается в помощи. Для улучшения качества жизни каждому человеку необходимо научиться чистить свою энергетику. «Очистка» - это удаление негативной энергии из поля человека. Существует много способов ее проведения. Рассмотрим самые простые и эффективные, которые можно провести без специальной подготовки.

Если вы собираетесь чистить энергетику в домашних условиях, не используйте более одного вида «чистки» за один раз и выбирайте способ, ориентируясь на внутренние ощущения.

1. Устранение дыр в биополе – профилактическое упражнение, которое желательно выполнять несколько раз в неделю. Если вы только начали практику очищения, первый месяц делайте минимум дважды в день: утром и вечером. Расположите ладони друг против друга тыльной стороной и представьте между ними сгусток темной отрицательной энергии. Глубоко вдохните, представляя, как через макушку вас наполняет энергия света. Она проходит через вас, выходит через ваши руки и меняет темную энергию на светлую. Повторяйте несколько раз, пока не почувствуете, что вся отрицательная энергия заместилась положительной.

2. Дыхательная гимнастика. Этот экспресс-метод может использоваться как быстрая и частая чистка. Если вы почувствовали дискомфорт, сделайте максимально глубокий вдох и задержите дыхание на сколько сможете. Резко выдохните. Снова вдыхайте, мысленно считая до 7. Снова задержите дыхание и потом резко выдохните. Проделайте упражнение от 3 до 7 раз. В процессе тренировок нужно довести задержку дыхания до 15 и более секунд.

3. Визуализация поможет защитить биополе от негатива даже в местах большого скопления людей. а) Представьте, что вы стоите в потоке приятно прохладной воды, который течет на вас сверху и омывает все тело. б) Представьте себя внутри стеклянной сферы, наружный слой которой покрыт зеркальным, отражающим негатив, слоем. Вы все прекрасно видите и слышите изнутри, но посланные в вашу сторону негативные мысли и энергии отражаются от зеркала и возвращаются к хозяевам.

4. Очистка на клеточном уровне необходима для «старых» обид и психологических травм.

Удобно устройтесь в месте, где вас никто не потревожит, закройте глаза и представьте себя на берегу моря. Вы лежите в полосе прибоя, вы расслаблены и спокойны. Пробегитесь внутренним взглядом по телу и найдите места, где сконцентрирована боль, страх или другие негативные ощущения. Мысленно отметьте их как «темные пятна». Теперь глубоко вдохните и почувствуйте, как на вас набегает прохладная морская волна и отступает, делая эти пятна чуть светлее. Повторяйте упражнение до тех пор, пока пятна не смоются. Обычно это происходит к 10 разу.

Практикуйте очищение от негативной энергии, укрепляйте биополе и чувствуйте себя комфортно в любой ситуации.

Чистых вам энергий, Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог.

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