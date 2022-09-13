Феншуй-совет: как закрутить роман в офисе

Совмещать приятное с полезным нелегко, но вполне возможно.

Если вы твердо решили насладиться обоими из миров, то вам непременно пригодятся советы феншуй.

Они помогут сориентироваться и не переходить тонкую грань между профессионализмом и романтикой.

Романтика по коробочкам

Секрет успеха здорового восприятия работы и романтических отношений – это сохранение баланса между этими полями. Один из способов, который поможет в этом – коробки. Вы должны научиться раскладывать все, что касается вашей личной жизни, в отдельные емкости. Таким образом вы защитите свою романтичную сторону от ненужного любопытства коллег.

Скрыть рабочее место

Самая большая проблема офисных романов заключается в том, что трудно скрывать свою частную жизнь от глаз общественности. Самое малое, что вы можете сделать – это скрыть ваше рабочее пространство от лишнего внимания. Можно защитить пространство обычными растениями или стопками книг. Также хорошо работает четкое разделение вашего личного пространства с помощью коврика под рабочим стулом. Это не работает в буквальном смысле, но производит некоторый бессознательный эффект на людей.

Отвлекать сплетников

Офисные романы, как бы это ни было грустно, всегда являются центром сплетен. Существует отличный способ перебить волну сплетен. Разместите на своем месте декоративный фонтанчик. Звук воды оказывает очищающий эффект на мысли и поведение людей.

Твердый как камень

Сохранять здоровые отношения, работая вместе, нелегко. Необходимо четко разделять офис и личную жизнь. Разместите рабочее пространство драгоценными камнями и кристаллами. Это будет напоминать вам о принятии земного и уравновешенного подхода к личным отношения. Также камни помогут предотвратить ненужные разборки в офисе и вмешательство в личную жизнь.

Избавиться от неудобной мебели

Расшатанные стулья, потрепанный стол могут стать символом шатких отношений. Обязательно замените все на новое. Это также отлично помогает выдержать любое давление на работе.

Остерегаться нежелательных поклонников

Если вы чувствуете, что кто-то угрожает вашим отношениям и проявляет к вам слишком много внимания, то пора установить защиту. Поместите кактус в центре дальней стены офиса. Для дополнительной защиты можно посадить кактус в красный горшок.