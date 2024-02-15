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Как защититься от чужой негативной энергии

15 февраля 2024АстрошколаМарианна Басс

Негативная энергия может появиться с человеком в любом месте: дома, на работе, в общественном транспорте или просто на улице.

Как защититься от чужой негативной энергии
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Иногда она витает в воздухе, а может передаваться от человека к человеку.

Если несколько способов защитить себя и не поддаться влиянию негативной энергии. Можно использовать амулеты, талисманы или найти позитив внутри себя и бороться с внешними раздражителями.

Амулеты

Существует масса амулетов-оберегов, которые защищают от внешнего воздействия негатива. Они могут отражать не только энергию, но и сглаз или порчу. Амулеты можно приобрести или сделать самостоятельно – важно подобрать нужный материал и «зарядить» вещь.

Чаще всего амулеты делаются из металла – этот материал лучше всего поглощает энергию. Также подойдут камни и текстильные материалы. Важно, чтобы человек вложил в них свою энергию, для этого нужно несколько ночей держать амулет под подушкой.

Самые популярные амулеты от негативной энергии:

  • булавка;
  • монета;
  • красная нить на запястье;
  • подкова.

Талисманы

Талисман – вещь, которая многое значит для определенного человека. Талисманы могут быть разными и представлять из себя фигурки, игрушки, аксессуары, предметы декора, одежда и многое другое. Важно, чтобы человек доверял этой вещи, и она была у него долгое время. Как правило, талисманы появляются случайно – человек берет предмет с собой на важные события, сулящие удачу.

Если вы чувствуете, что часто сталкиваетесь с негативной энергией в одном месте, то в следующий раз возьмите с собой талисман в это место. Он очистит пространство от негатива и вам станет комфортнее.

Медитация

Чтобы пользоваться этим способом противостояния негативу, нужно тренироваться. Медитация должна быть осознанной и наполнять человека позитивной энергией – это получается не с первого раза. Чтобы развить в себе возможность медитировать и отключаться от всего происходящего, сначала слушайте медитации других людей, а уже потом прокручивайте собственные медитации у себя в голове.

В моменты сильного эмоционального напряжения отключайте голову, закрывайтесь от внешнего мира и проговаривайте медитации. Это поможет защититься от негатива и не дать энергии перекинуться на вас.

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