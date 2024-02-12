Мужские знаки, которые не потратят ни копейки на женщину

Есть мужчины, рядом с которыми женщины расцветают.

А есть такие, которые, наоборот, тратят женский ресурс, не вкладываясь, без зазрения совести. О том, мужчины каких знаков зодиака не потратят ни копейки на женщину, читайте в этой статье.

Рыбы

Мужчина-Рыбы только кажется самым щедрым и добрым, на самом деле он считает каждую копейку, потому что не очень-то умеет зарабатывать деньги. Точнее, не очень-то любит. Поэтому он всегда в поисках того, кто не обременит его материальными вопросами, а еще лучше – решит их. Больше всего альфонсов именно среди мужчин-Рыб, они могут обаять любую женщину, и влюбленные сами несут им все, что у них есть. И свою любовь и заботу, и свои деньги. Мужчина-Рыбы не потратят ни копейки на женщину, но самое интересное, что женщин это не смущает. Они искренне полагают, что получают от него гораздо больше, чем какие-то деньги. Что ж, может, они и правы.

Телец

Телец умеет считать деньги. В основном свои. Поэтому он с ними очень тяжело расстается, ему буквально больно, когда нужно оторвать от себя свои кровные денежки, даже если отдать их надо любимой женщине. Впрочем, бывает, что Телец дарит что-то, но это бывает не так часто, в моменты душевных порывов, после которых он немного сокрушается, что настолько был охвачен эмоциями, что пришлось потратиться. Зато Телец умеет позаботиться о материальной стороне жизни: никто не останется голодным, все будут одеты и обуты (все, кого Телец взял под свое крыло). Так что перепасть может и женщине, но для этого ей надо сначала доказать мужчине-Тельцу, что она достойна быть его надежной спутницей. Проверяет Телец долго и нудно, немногие доходят до финала, так что и денежный приз получают единицы. А сошедшие с дистанции хором обвиняют Тельца в скупердяйстве и прижимистости.

Дева

Мужчина-Дева – идеальный хозяин. Все-то у него посчитано, все расписано. Девы обычно довольно состоятельны, именно благодаря такому подходу к финансам. Тяжело приходится тем, кто состоит в отношениях с мужчинами-Девами, потому что от них не дождешься ни романтики, ни подарков. Нет, если он относится к вам серьезно, то все самое необходимое будет, но вот чего-то грандиозно приятного – нет. Мужчина-Дева, будучи очень расчетливым, постоянно подозревает окружающих в меркантильности. Особенно женщину. Особенно свою. Все деньги, которые он на вас потратил, вы непременно отработаете, будьте в этом уверены. Мужчину-Деву приходится обслуживать эмоционально, но он даже за это не готов платить.

Читайте также: