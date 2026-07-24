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Правдивая чихалка по дням недели и по времени для девушек

24 июля 2026ЧихалкаРамблер

Чихалка — еще один способ узнать свое будущее. Как гадать на чихе, что означает каждый из них по дню недели и времени, вы можете узнать из этой статьи.

Правдивая чихалка по дням недели и по времени
Фото: depositphotos.com

Так гадали не только наши мамы и папы, но и бабушки, дедушки и пращуры. В данной статье мы перечислим толкования, проверенные временем. Гадать на чихалке для девушек очень просто, не нужно даже совершать никаких манипуляций, достаточно знать точное время чиха и свериться с толкователем.

Правдивая чихалка по времени для девушек: когда, сколько раз и что значит

Если у вас аллергический приступ и вы чихаете несколько раз подряд, такой чих не может считаться правдивым и служить поводом для толкования. Для гадания подходит только не спровоцированное ничем чихание. Именно оно обладает своей энергетикой и силой.

В зависимости от времени суток чихалка делится на две разновидности:

Если соединить эти данные с днями недели и точным временем, то получится прогноз на будущее. Каждый день недели наделяют своей энергетикой, поэтому пожилые люди говорят, что важные дела не следует начинать, к примеру, в понедельник, эта задача больше подходит для четверга. Начатое в понедельник дело не будет настолько же успешным, как аналогичное, за которое вы взялись в четверг.

Принцип гадания на чихалке простой:

  • чихнули — посмотрите на часы и запомните время;
  • прочитайте предсказание на этот момент, описанное в толкователе чихов.

Это поможет вам узнать, что ждет в ближайшем будущем и к каким переменам стоит готовиться.

Понедельник

  • в час за полуночью — вы прекрасно выглядите, однако неуверенность в себе не дает вам насладиться всеми похвалами окружающих, ценящих ваши положительные качества (поверьте в себя);
  • 1 до 2 часов ночи — очень скоро вы получите неожиданную и очень приятную весточку;
  • 2 до 3 — ждите приятного комплимента от понравившегося мужчины, вполне вероятно, что похвала будет из уст того, кто давно вас обожает;
  • 3 до 4 — готовьтесь встретить новый день с положительными эмоциями, сегодня вы будете обласканы не только фортуной, но и вниманием мужчин;
  • 4 до 5 — возьмите себя в руки и наконец признайтесь объекту обожания в теплых чувствах, иначе вы можете потерять его навсегда;
  • 5 до 6 — готовьтесь разделить душевную тайну одного из своих близких знакомых;
  • 6 до 7 — в самом ближайшем будущем ждет смена обстановки — поездка, поход, путешествие с дорогим вам человеком;
  • 7 до 8 — вы неожиданно встретите того, кто дорог вашему сердцу, поэтому будьте во всеоружии — с красивым макияжем и ухоженными ногтями;
  • 8 до 9 — присмотритесь к окружению, в котором обязательно есть светловолосый мужчина, испытывающий к вам серьезные любовные чувства, дайте ему шанс;
  • 9 до 10 — у вас есть тайный поклонник, которого вы просто не замечаете среди всех своих кавалеров;
  • 10 до 11 — ждите признания в любви от того, кто давно вздыхает по вам, если это не случится, покажите окружающим, что вы свободны и готовы к новым отношениям;
  • 11 до 12 — о вас помнят и тоскуют;
  • 12 до 13 — не потеряйте друга, пытаясь объяснить ему, что вы не готовы на серьезные любовные отношения;
  • 13 до 14 — не тоскуйте, неудавшийся роман в прошлом и скоро вас ждет новая любовь;
  • 14 до 15 — ждите приглашения на свидание, но не зовите милого погулять первой;
  • 15 до 16 — не плачьте по утерянной любви, позвоните друзьям;
  • 16 до 17 — старый друг вас любит;
  • 17 до 18 — задавайте перед сном любой вопрос и во сне вы узнаете ответ;
  • 18 до 19 — готовьтесь к встрече с любимым;
  • 19 до 20 — сложный разговор со второй половинкой;
  • 20 до 21 — скоро ждет признание в любви от того, кого вы считали просто знакомым;
  • 21 до 22 — вас любит очень хороший человек, но пока не решается на признание;
  • 22 до 23 — понравившийся вам мужчина страстно желает вас;
  • 23 до 00 — скоро приедут гости.

Вторник

  • 00 до 1 ночи — можете смело отправляться к стилисту, все, что вы решите сделать с внешностью, пойдет на пользу;
  • 1 до 2 — тоска и печаль по близкому человеку;
  • 2 до 3 — темноволосый мужчина обожает вас;
  • 3 до 4 — прекратите зависеть от мнения окружающих, доверьтесь своим эмоциям и чувствам;
  • 4 до 5 — романтика ждет вас, готовьтесь к свиданию с интимом;
  • 5 до 6 — очень скоро вы встретите свою судьбу;
  • 6 до 7 — вы поймете, что лучший друг относится к вам не совсем так, как вы думали, ждите признания в любви;
  • 7 до 8 — скоро вы узнаете, что у вас есть влюбленный поклонник;
  • 8 до 9 — судьба пророчит вам скорую влюбленность в хорошего мужчину;
  • 9 до 10 — не затевайте ссору с близкими, иначе она может перерасти в серьезный и долгий конфликт;
  • 10 до 11 — вы снитесь любимому;
  • 11 до 12 — скоро ваши мечты исполнятся;
  • 12 до 13 — проявите внимание к близким;
  • 13 до 14 — вас хотят поцеловать;
  • 14 до 15 — примиритесь к объекту своей симпатии, возможно, вы ему тоже нравитесь;
  • 15 до 16 — не грустите, вас ждет море радости;
  • 16 до 17 — позвоните или напишите тому, кто вам дорог;
  • 17 до 18 — самое время обсудить ваши чувства с любимым;
  • 18 до 19 — придет во сне суженый;
  • 19 до 20 — ждите подарка от любимого;
  • 20 до 21 — не вспоминайте что было, вам пора прекратить грустить, скоро ждет новая любовь;
  • 21 до 22 — вы купите что-то, о чем давно мечтали или получите это в подарок;
  • 22 до 23 — ждите приглашения на свидание;
  • 23 до 00 — личная весточка изменит вашу жизнь.

Среда

  • 00 до 1 часа — отпустите от себя сомнения и идите к поставленной цели;
  • 1 до 2 — очень скоро вы вновь познаете состояние влюбленности;
  • 2 до 3 — срочно займитесь своей внешностью, ваши волосы, ногти и кожа требуют внимания;
  • 3 до 4 — не доверяйте слишком много своим друзьям, читайте документы перед их подписанием;
  • 4 до 5 — вы можете стать парой с тем, с кем давно дружите;
  • 5 до 6 — белая полоса в жизни наступила, готовьтесь к взлету;
  • 6 до 7 — будьте активнее в достижении своих карьерных целей;
  • 7 до 8 — забудьте про гордыню, близкие люди могут обидеться на вас;
  • 8 до 9 — обратите внимание на того, кто рядом, он вас любит;
  • 9 до 10 — вы прекрасно выглядите, не смущайтесь мужского внимания;
  • 10 до 11 — слушайте близких, они плохого не посоветуют;
  • 11 до 12 — вы выбрали верный путь, не сворачивайте;
  • 12 до 13 — вас ждет личный день, не тратьте его понапрасну;
  • 13 до 14 — не ссорьтесь с родными, контролируйте свои высказывания;
  • 14 до 15 — ждите приятных новостей;
  • 15 до 16 — забудьте о том, кого желаете, вам не быть вместе;
  • 16 до 17 — пообщайтесь с тем, кто вам симпатичен, вас ждет сюрприз;
  • 17 до 18 — получите взаимную симпатию того, кто нравится;
  • 18 до 19 — примите помощь тех, кто ее предложит;
  • 19 до 20 — займитесь внешностью, это пойдет вам на пользу;
  • 20 до 21 — нежданное знакомство станет романтическим приключением;
  • 21 до 22 — кто-то из друзей испытывает к вам недружеские чувства;
  • 22 до 23 — один знакомый тайно влюблен в вас;
  • 23 до 00 — тот, кто завтра сделает вам комплимент, влюблен в вас.

Четверг

  • 00 до 1 часа — запланированная встреча пройдет успешно;
  • 1 до 2 — обратите внимание на того, кто всегда рядом;
  • 2 до 3 — отдохните в выходные, не берите домой работу;
  • 3 до 4 — спланируйте ближайшее будущее, внесите в него дела, которые давно нужно сделать;
  • 4 до 5 — ждите знака внимания от поклонника;
  • 5 до 6 — не увлекайтесь тем, с кем недавно познакомились;
  • 6 до 7 — радость близко, подождите чуть-чуть;
  • 7 до 8 — скоро пойдете в гости, и там будет тот, кто нравится;
  • 8 до 9 — послушайте, что говорят старшие, вам это нужно;
  • 9 до 10 — подумайте о том, что вам пора отдохнуть и воплотите мечты в реальность;
  • 10 до 11 — отложите решение важных вопросов до выходных;
  • 11 до 12 — скоро вас ждет большая любовь;
  • 12 до 13 — не стоит связывать свою судьбу с близким другом, он просто друг;
  • 13 до 14 — вас ждет веселая вечеринка, где вы познакомитесь с интересным мужчиной;
  • 14 до 15 — не настаивайте на отношениях, ваш любимый заинтересован только в дружбе;
  • 15 до 16 — не показывайте свои чувства, вам может стать больно;
  • 16 до 17 — отличные известия уже на пороге;
  • 17 до 18 — оглянитесь, вы кому-то нравитесь;
  • 18 до 19 — у вас появилась соперница, будьте внимательнее;
  • 19 до 20 — преобразитесь, сейчас самое время для косметологов;
  • 20 о 21 — скоро ждут романтические отношения;
  • 21 до 22 — ничего серьезного на горизонте;
  • 22 до 23 — неприятности близко, осторожнее в общении на работе;
  • 23 до 00 — есть недоброжелатель в коллективе, прекратите общение с завистниками.

Пятница

  • 00 до 1 — вы на пороге белой полосы в жизни, дерзайте — и все получится;
  • 1 до 2 — наступает романтический период в жизни, не бойтесь мужчин, которые рядом с вами;
  • 2 до 3 — будьте осмотрительнее, вы можете быть слишком резки с близкими;
  • 3 до 4 — не путайте дружбу с любовью;
  • 4 до 5 — если получите любовное предложение, лучше отказаться;
  • 5 до 6 — в кругу знакомых есть шатен, который вас обожает;
  • 6 до 7 — отвлекитесь от рутины, отдохните;
  • 7 до 8 — проведите время с пользой, не сидите дома;
  • 8 до 9 — сдерживайте агрессию, контролируйте эмоции и высказывания;
  • 9 до 10 — станьте чуть нежнее, оцените тех, кто рядом;
  • 10 до 11 — любое полученное известие нельзя игнорировать;
  • 11 до 12 — возможен неприятный конфликт с женщиной;
  • 12 до 13 — не бойтесь любви, она рядом;
  • 13 до 14 — ожидает встреча с неприятным человеком, сохраняйте нейтралитет;
  • 14 до 15 — устройте вечеринку и проведите время с близкими;
  • 15 до 16 — скоро будет отличный вечер с любимым;
  • 16 д 17 — неожиданный поцелуй заставит задуматься о чувствах мужчины;
  • 17 до 18 — прекратите любить недостойного, вам не по пути;
  • 18 до 19 — пора пойти на маникюр или к парикмахеру, вы себя запустили;
  • 19 до 20 — обратите внимание на поведение близкого окружения, есть недоброжелатель;
  • 20 до 21 — ждите приятную встречу;
  • 21 до 22 — романтические выходные близко, но это просто приятное времяпрепровождение, не более;
  • 22 до 23 — проведите вечер дома, не стоит сегодня никуда идти;
  • 23 до 00 — вспомните свой сон, там есть что-то важное.

Суббота

  • 00 до 1 — малознакомый мужчина приятно удивит, присмотритесь, возможно, это судьба;
  • 1 до 2 — вы любите не того, у него есть другая;
  • 2 до 3 — не ждите от выходных фурора, это просто спокойные дни для отдыха;
  • 3 до 4 — станьте терпеливее к близким, вы бываете слишком резки;
  • 4 до 5 — рядом мужчина, готовый ради вас на безумства, но вы не даете ему шанса;
  • 5 до 6 — присмотритесь к своему любимому, вы слишком мало отдаете ему тепла;
  • 6 до 7 — в выходные ждите романтических приключений;
  • 7 до 8 — скоро проблемы отступят, вновь придет светлая полоса;
  • 8 до 9 — пришла пора перезагрузки, отложите дела и отдохните;
  • 9 до 10 — вы топчитесь на месте, пора принимать решение и двигаться дальше;
  • 10 до 11 — не обидьте тех, кто вас любит, вы сегодня неудержимы в своем гневе;
  • 11 до 12 — отправьтесь в путешествие, пусть даже по ближайшему парку, вам нужен глоток свежего воздуха;
  • 12 до 13 — любимый будет восхищен тем, как вы выглядите;
  • 13 до 14 — пообщайтесь с родней, им и вам это особенно сейчас нужно;
  • 14 до 15 — внимательнее к сновидениям, в них есть то, что даст ответ на злободневный вопрос;
  • 15 до 16 — ждите сообщения с признанием от того, кто дорог;
  • 16 до 17 — настройтесь на позитивную волну, не давайте проблемам испортить себе жизнь;
  • 17 до 18 — сделайте шаг навстречу тому, кто по вам давно сохнет;
  • 18 до 19 — светловолосая женщина вас постоянно предает, не доверяйте ей секреты;
  • 19 до 20 — встреча с незнакомцем будет интересной;
  • 20 до 21 — остановитесь, проанализируйте отношения, возможно, этот человек не тот, кто вам нужен;
  • 21 до 22 — наслаждайтесь приятным общением, выходные обещают быть хорошими;
  • 22 до 23 — не спешите с выводами, не принимайте спонтанных решений;
  • 23 до 00 — ваши чувства взаимны, наберитесь терпения, а пока проанализируйте, нужен ли вам этот человек.

Воскресенье

  • 00 до 1 — присмотритесь к тому, кто к вам подойдет сегодня, вероятно это ОН;
  • 1 до 2 — не тратьте силы и время понапрасну, не затевайте новое дело;
  • 2 до 3 — идите и признайтесь ему в симпатии, иначе это будет длиться бесконечно;
  • 3 до 4 — меняйтесь, вы слишком доверяете тому, кого любите, не дайте сопернице никакого шанса;
  • 4 до 5 — не спорьте с руководством, «жираф большой…», а работу потом искать долго;
  • 5 до 6 — перестаньте решать чужие проблемы, у вас и своих достаточно;
  • 6 до 7 — не отказывайте в помощи тому, кто ее попросит;
  • 7 до 8 — дружеская встреча вполне может перейти в романтическую;
  • 8 до 9 — впереди прекрасный день;
  • 9 до 10 — прекратите слепо доверять свои тайны друзьям, ничем хорошим это не закончится;
  • 10 до 11 — ваши отношения переходят на новый уровень;
  • 11 до 12 — вас порадуют близкие хорошими новостями;
  • 12 до 13 — переключитесь на другого мужчину, тот, о ком вы грезите, в вас не нуждается;
  • 13 до 14 — уделите внимание близким, сейчас это особенно важно;
  • 14 до 15 — карьера и саморазвитие — это именно то, что вам сейчас необходимо;
  • 15 до 16 — тот, кто вам нравится, не ищет серьезных отношений;
  • 16 до 17 — займитесь домом и собой, везде нужен порядок;
  • 17 до 18 — вы на пороге новой важной встречи;
  • 18 до 19 — бывший вспоминает о вас с тоской;
  • 19 до 20 — не растеряйтесь, целуйте при первой же возможности того, кто дорог;
  • 20 до 21 — ждите вещий сон, он многое прояснит;
  • 21 до 22 — не грустите по пустякам, собирайтесь в путешествие;
  • 22 до 23 — ваш партнер недоволен вами, задумайтесь о причинах;
  • 23 до 00 — не живите ради других, вы у себя одна.

Непреднамеренность чиха является одним из оснований верить в правдивость предсказаний чихалки для девушек по часам. Иногда это сулит хорошие события в жизни, в других случаях предостерегает от грозящих неприятностей. Однако присмотреться повнимательнее к предсказаниям стоит тем, кто запутался в отношениях, не понимает чего-то важного и насущного.

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