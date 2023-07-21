Центр горла: как найти свою миссию с помощью Дизайна человека

Самовыражение – очень популярное слово сейчас.

Все хотят быть не то чтобы классными, проявленными – все хотят быть собой. А как это – быть собой? А разве можно быть кем-то другим? Ответы на эти вопросы может дать Дизайн Человека, относительно новое направление изучения человеческой личности и ее потенциала.

В сердце Дизайна лежит учение о том, что каждый из нас – это рейв. А у рейва есть карта рождения. Квадрат над ромбиком – это и есть Центр Горла в системе Дизайна Человека, который отвечает за самовыражение, проявление себя в мире и поиск своей миссии. В зависимости от того, закрашен он или нет, вы обладаете определенным или неопределенным Горловым Центром, а это определяет способ вашего самовыражения. Если квадратик Горлового Центра закрашен, то у вас есть собственный способ проявлять себя в этот мир, и если вы прислушаетесь к своим импульсам, вы ощутите его. Если же квадратик не закрашен, то вы можете самовыражаться очень по-разному, не стоит искать какой-то один способ или одну миссию, дело своей жизни. Вы не приспособлены к тому, чтобы жить жизнь каким-то определенным образом, позвольте себе быть гибкими и не ругайте себя за то, что вам нравится многое и вы не можете выбрать один путь – вам и не надо выбирать.

Еще больше информации можно получить, если ваш определенный Горловой Центр (закрашенный квадратик) соединен каналами (цветными линиями) с другими центрами. Посмотрите, с какими именно. Если Горловой Центр соединен с треугольником слева (это Центр Селезенки), то ваша миссия в том, чтобы быть этаким шаманом, действующим из внутреннего чутья, основанном на интуиции. Вы можете быть необычным человеком, понять которого могут немногие, но абсолютно все признают вашу особую мудрость.

Если Центр Горла соединен с Центром Джи (ромбик прямо под Горловым центром), то у вас есть ощущение своего пути и выражать себя вы будете именно основываясь на этом внутреннем знании. Вы будете много говорить о том, что вам нравится, о любимых вещах и местах, или же вы будете молча выбирать их, тем самым демонстрируя свою проявленность.

Если Центр Горла соединен с нижним треугольником справа – Эмоциональным центром – то вы будете выражать себя через чувства. Эмоции будут влиять на то, как вы общаетесь с людьми и какую работу выбираете, что вы пропагандируете и как живете. Вам не нужно пытаться глушить свои эмоции, это ваша сильная сторона, которую не победить даже вам.

Треугольник повыше, совсем рядом с ромбиком, – Центр Эго. Это средоточие воли и ответственности, и если Горловой центр соединен именно с Центром Эго, человек своими словами и действиями будет демонстрировать свою ответственность и волю, он будет очень амбициозен и окружающие обязательно это узнают. Обычно такие люди много внимания уделяют материальной жизни, потому что она является фундаментом духовных стремлений.

И наконец, соединенность Центра Горла с треугольником над ним (этот центр называется Аджна) говорит о том, что вы будете выражать свои мысли и образ мышления, и точка! То, как вы думаете, – составляет ядро вашего самовыражения, у вас всегда есть свое мнение по интересующим вопросам и вы не сильно стремитесь его менять на чужое. Все сразу видят, что вас не переубедить – но как же вы вдохновляете!

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