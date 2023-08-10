Как отключить стресс с помощью Дизайна человека

Стресс – бич современности. Мы не можем расслабиться, так как находимся под давлением жизненных задач и обстоятельств.

Стресс – бич современности. Мы не можем расслабиться, так как находимся под давлением жизненных задач и обстоятельств. Дизайн Человека – знание о том, как мы устроены, поможет понять, как справиться со стрессом.

Согласно Дизайну Человека, у каждого есть своя карта личности, свой бодиграф. За вопросы, связанные со стрессом, отвечает так называемый Корневой центр (на бодиграфе он обозначен самым нижним квадратиком, это своеобразный фундамент бодиграфа. У части людей этот квадратик закрашен, то есть определен, а у другой части – не окрашен, то есть не определен.

Определенный Корневой центр говорит нам о том, что человек имеет свой собственный способ справляться со стрессом: он умеет этот стресс проживать своим методом, более того – такой человек и сам является своего рода источником стресса. То есть психическое давление, которое мы воспринимаем как стресс, рождается как бы внутри самого человека. А неопределенный Корневой центр – это такой радар, воспринимающий мельчайшие колебания вокруг, и чужой стресс становится собственным. То есть всего два типа людей: те, у кого стресс рождается внутри, и те, чей стресс – результат присваивания чужого стресса себе.

Так как отключить стресс, если вы относитесь к первому типу? А никак. Можно только с ним правильно работать, причем нужно прочувствовать именно свой способ взаимодействия со стрессом. Но это почти всегда будут физическая активность разной степени интенсивности. Кому-то поможем долгая ходьба, кто-то получит облегчение после силовой тренировки, кому-то нужен бассейн, а кто-то избавится от стресса с помощью растяжки. В любом случае именно пережигание стресса внутри вашего тела, даже скорее избавление от этого излишнего внутреннего огня является ключом к хорошему самочувствию и высокой продуктивности человека с определенным Корневым центром.

А что делать, если центр не определен? В таком случае нужно внимательно выбирать окружение. Дело в том, что вы можете «подцепить» стресс, если окажетесь в ауре того, кто сильно заряжен собственным стрессом, поэтому учитесь замечать ненужные потоки сразу. Если вам кажется, что общение с кем-то напрягает вас, рождает внутреннее беспокойство, от которого вы не можете избавиться, скорее всего – этот человек является источником стресса. Только в его случае он имеет доступ к работе со своим стрессом, а вот вам избавиться от чужого стресса будет сложнее. Но если вы все же «заразились» чужим стрессом, поможет покой и одиночество. Вам нужно создать себе условия, когда ни один чужой флюид больше не влияет на вас, и ваше тело может избавиться от неестественных влияний и отпустить их.

Таким образом существует всего два типа стресса, и два способа от этого стресса избавиться. А какой способ ваш?

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