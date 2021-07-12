Как научиться управлять своими снами

На самом деле изучением осознанных сновидений занимаются ученые.

Осознанное сновидение – это измененное состояние сознания, наступающее между бодрствованием и фазой быстрого сна, когда человек не только осознает, что видит сон, но и отчасти может управлять его содержанием.

Существуют 2 диаметрально противоположных подхода к пониманию осознанных сновидений: научный и эзотерический, опирающийся исключительно на интуицию и значения символов и приравнивающий подобные сновидения к выходам в параллельные миры. Широким массам эта практика стала известна по произведениям Карлоса Кастанеды, поэтому многие считают, что это мистика.

На самом деле изучением осознанных сновидений занимаются ученые. Наиболее известным исследователем в этой области является американский психофизиолог Стивен ЛаБерж, опубликовавший книгу «Мир осознанных сновидений» и создавший майнд-машину, позволяющую видеть осознанные сны. Для этого в фазе быстрого сна воздействуют на мозг электрическими импульсами силой примерно 40 Гц, и у спящего человека «просыпается» способность осознать во сне себя и свою биографию. В ходе эксперимента было доказано, что спящий испытуемый сохранял возможность взаимодействовать с учеными посредством условных мимических сигналов.

По другому принципу работает опытный образец маски для осознанного сновидения. Пользователь запускает включение светодиодов в маске во время своего сна. Мерцание лампочек на внутренней стороне маски частично пробуждает сознание без прерывания сна и вызывает осознанное сновидение.

Стивен ЛаБерж в ходе исследований выявил несколько способов убедиться, что вы в осознанном сне:

1. Зажмите рукой нос и рот одновременно: в реальности вы начнете задыхаться, во сне – нет.

2. Возьмите любой текст и начните его читать: если после первого прочтения написанный текст изменился – вы во сне.

3. Поищите глазами часы: во сне оно может произвольно меняться или быть «нереальным», например, 77:20.

Ученые, занимающиеся подобными исследованиями, считают, что осознанные сновидения не только реальны, но и полезны: они позволяют человеку безопасно пережить тот опыт, на который он не решается в обычной жизни, дают широкую возможность для самоанализа и развивают способность к концентрации.

Если вы решите освоить осознанные сновидения, имейте ввиду, что подобные практики опасны для людей с неустойчивой психикой: они часто теряют ощущение грани между сном и реальностью.