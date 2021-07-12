Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Как научиться управлять своими снами

12 июля 2021СонникМарианна Басс

На самом деле изучением осознанных сновидений занимаются ученые.

Как научиться управлять своими снами
Фото: depositphotos

Осознанное сновидение – это измененное состояние сознания, наступающее между бодрствованием и фазой быстрого сна, когда человек не только осознает, что видит сон, но и отчасти может управлять его содержанием.

Существуют 2 диаметрально противоположных подхода к пониманию осознанных сновидений: научный и эзотерический, опирающийся исключительно на интуицию и значения символов и приравнивающий подобные сновидения к выходам в параллельные миры. Широким массам эта практика стала известна по произведениям Карлоса Кастанеды, поэтому многие считают, что это мистика.

На самом деле изучением осознанных сновидений занимаются ученые. Наиболее известным исследователем в этой области является американский психофизиолог Стивен ЛаБерж, опубликовавший книгу «Мир осознанных сновидений» и создавший майнд-машину, позволяющую видеть осознанные сны. Для этого в фазе быстрого сна воздействуют на мозг электрическими импульсами силой примерно 40 Гц, и у спящего человека «просыпается» способность осознать во сне себя и свою биографию. В ходе эксперимента было доказано, что спящий испытуемый сохранял возможность взаимодействовать с учеными посредством условных мимических сигналов.

По другому принципу работает опытный образец маски для осознанного сновидения. Пользователь запускает включение светодиодов в маске во время своего сна. Мерцание лампочек на внутренней стороне маски частично пробуждает сознание без прерывания сна и вызывает осознанное сновидение.

Стивен ЛаБерж в ходе исследований выявил несколько способов убедиться, что вы в осознанном сне:

1. Зажмите рукой нос и рот одновременно: в реальности вы начнете задыхаться, во сне – нет.

2. Возьмите любой текст и начните его читать: если после первого прочтения написанный текст изменился – вы во сне.

3. Поищите глазами часы: во сне оно может произвольно меняться или быть «нереальным», например, 77:20.

Ученые, занимающиеся подобными исследованиями, считают, что осознанные сновидения не только реальны, но и полезны: они позволяют человеку безопасно пережить тот опыт, на который он не решается в обычной жизни, дают широкую возможность для самоанализа и развивают способность к концентрации.

Если вы решите освоить осознанные сновидения, имейте ввиду, что подобные практики опасны для людей с неустойчивой психикой: они часто теряют ощущение грани между сном и реальностью.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
12 июля 2021Rambler
Дата рождения

2-3 лунные сутки. Луна во Льве толкает нас в сторону зрелищности и накаляет чувства до предела. Поэтому сегодня стоит быть активным, позитивным и...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
13 июля 2021Rambler

3-4 лунные сутки. Даем отпор суете! Сегодня выбираем комфортный для нас темп и не соглашаемся на ускорение. Даже если очень захочется. Днем Луна в...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 11
Как найти любовь всей жизни на этой неделе
Какие дни не подходят для вождения автомобиля
Как рассчитать персональное число дня
Как заблокировать «нехорошую» энергию
Как научиться управлять своими снами
Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждут испытания в августе
Что говорила Елена Рерих о третьей мировой войне
Самые занудные мужчины в гороскопе
Самый эгоистичный знак зодиака
Какие цвета приносят удачу
Три знака зодиака, которых ждут невероятные перемены
Приметы на 13 июля: что нельзя делать в этот день
Тратим большие деньги с шиком — финансовый гороскоп на 12-18 июля
Готовимся к романтическим приключениям — любовный гороскоп на 12-18 июля
Сокращаем дистанцию — гороскоп на 12-18 июля
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
12-18 июля 2021Astro7

Мы дождались идеальной для летних романтических приключений недели! Все, кто хотел отправиться с любимым человеком на отдых, сыграть красивую...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 7