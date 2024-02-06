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Что означает сон, в котором снится умерший папа

6 февраля 2024СонникМарианна Басс

Умершие близкие не появляются в сновидениях без видимой на то причины.

Что означает сон, в котором снится умерший папа
Фото: Image by Freepik

Но это не значит, что такой сюжет предвещает исключительно негативные явления. Ведь чтобы правильно понять зашифрованный смысл, важно вспомнить все детали и события сновидения. Читайте материал и загляните в наш Сонник, чтобы расшифровать сон.

Ушедший из жизни отец в сновидении обычно несет положительное предзнаменование. В первую очередь вам удалось стать самостоятельнее, ответственнее. Кроме того это подтверждение, что в вашем окружении только надежные, положительные люди, которые поддержат в трудную минуту. Если беседуете с папой, как с живым, то возможно в реальности появились завистники. Еще одна трактовка такого сюжета — ждет благополучие в семье.

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