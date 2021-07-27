Как отличить вещий сон от обычного

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа объяснил, как отличить вещие сны от обычных.

Он отметил, что вещие сны очень яркие, их человек на 100 процентов может запомнить, даже если обычно вообще ничего не запоминает. И в 80 процентах случаев именно эти сны сбываются.

Это или предупреждение (кто-то из умерших близких хочет что-то вам сказать), или совет, что делать. Поэтому к вещим снам надо быть очень внимательными. Вещие сны — это единственный способ обычного человека узнать о будущем, о себе, о своем поступке.