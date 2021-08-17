К чему снятся живыми умершие близкие родственники

Умершие близкие не появляются в сновидениях без видимой на то причины. Но это не значит, что такой сюжет предвещает исключительно негативные явления.

Умершие близкие не появляются в сновидениях без видимой на то причины. Но это не значит, что такой сюжет предвещает исключительно негативные явления. Ведь чтобы правильно понять зашифрованный смысл, важно вспомнить все детали и события сновидения.

Сон с покойной мамой

Мама — это самый близкий человек, поэтому часто появляется в сновидении, чтобы предупредить своего ребенка. Обратите особое внимание на этот знак — стоит быть осторожнее в ближайшее время. Если мать появляется в вашем доме, значит наяву ожидает благополучие, в квартире будет царить уютная обстановка. Если ссоритесь с матерью, то в реальности возможны проблемы с состоянием здоровья. Когда такой сон снится молодой девушке, вскоре у нее родится дочь.

Сновидения с умершим папой

Ушедший из жизни отец в сновидении обычно несет положительное предзнаменование. В первую очередь вам удалось стать самостоятельнее, ответственнее. Кроме того это подтверждение, что в вашем окружении только надежные, положительные люди, которые поддержат в трудную минуту. Если беседуете с папой, как с живым, то возможно в реальности появились завистники. Еще одна трактовка такого сюжета — ждет благополучие в семье.

Сон с дедушкой или бабушкой

В сновидении покойная бабушка или дедушка хотят защитить вас от трудностей и неприятностей, поэтому предупреждают о чем-то. Обычно бабушка предостерегает от ошибок, которые вы можете совершить. Здесь очень важно вспомнить детали разговора, чтобы обдумать все и прийти к соответствующим выводам. Если сможете правильно истолковать значение такого сна, то возможно удастся пройти намеченные события без преград. А вот дедушка предупреждает о возможных проблемах, препятствиях. Если наяву вам удастся их преодолеть, то ждет успех в работе.