Сны, которые сулят крупные неприятности

Считается, что по снам можно предсказывать будущее, но не все они могут быть вещими.

При трактовке сна лучше всего обратить внимание на детали. Они помогут вам узнать, что вас ждет в скором времени. И есть вещи во сне, которые всегда предрекают крупные неприятности или беды.

Выпадение зубов

Почти все сонники трактуют выпадение зубов как утрата здоровья или близкого человека. Абсолютно любое сновидение, где вы остаетесь без зуба, сулит беды даже в том случае, если вам его выдирает стоматолог. При этом, если вам снится, что зубы выпадают без крови, это значит, что неприятности коснутся лично вас. Если с кровью, значит беды настигнут ваших близких людей.

Ворона или ворон

Эти птицы всегда считались мистическими существами, их часто связывают с темными силами. Поэтому ворона во сне – недобрый вестник, чаще всего она «прилетает» к вам в сновидение перед печальными событиями: конфликты, болезни, отсутствие денег и даже смерть. При этом, если во сне вы услышали лишь карканье, то пока что вас предупреждают о дурном влиянии и неверных решениях.

Умерший родственник

То, насколько неприятным будет для вас сон, зависит от контекста и сюжета того, что вы увидели. Если вы спокойно общаетесь со своим умершим родственником, то он пришел для того, чтобы вас успокоить или предупредить о чем-то, а может даже и даст вам напутствие. Однако если человек, которого уже нет в живых, зовет вас с собой или ведет куда-то, это – недобрый знак. Таким образом покойники дают понять, что скоро вы с ними встретитесь в загробной жизни.

Змея

Это животное во многих культурах ассоциируется с предательством и ложью. Так же трактуется появление змеи во сне. Она предупреждает вас о том, что вам грозит зло, которое исходит от конкретного человека. Он коварен, зол и хитер, поэтому плетет интриги у вас за спиной. Змея не говорит о том, что все его планы сбудутся. Она лишь предупреждает, что около вас есть коварный человек, который лишь притворяется вашим приятелем.

Нож

Как правило, ножи редко бывают центром сюжета сна, но, проснувшись, вы вспоминаете этот предмет как одну из деталей. Если из всего сна вы четко обратили свое внимание на нож, то в жизни вас буквально ждет нож в спину. Ожидайте предательства от вашего самого близкого человека в ближайшем времени. Будьте готовы к тому, что вам сделают больно.