Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Сны, которые сулят крупные неприятности

17 февраля 2022СонникМарианна Басс

Считается, что по снам можно предсказывать будущее, но не все они могут быть вещими.

Сны, которые сулят крупные неприятности
Фото: ufostation.net

При трактовке сна лучше всего обратить внимание на детали. Они помогут вам узнать, что вас ждет в скором времени. И есть вещи во сне, которые всегда предрекают крупные неприятности или беды.

Выпадение зубов

Почти все сонники трактуют выпадение зубов как утрата здоровья или близкого человека. Абсолютно любое сновидение, где вы остаетесь без зуба, сулит беды даже в том случае, если вам его выдирает стоматолог. При этом, если вам снится, что зубы выпадают без крови, это значит, что неприятности коснутся лично вас. Если с кровью, значит беды настигнут ваших близких людей.

Ворона или ворон

Эти птицы всегда считались мистическими существами, их часто связывают с темными силами. Поэтому ворона во сне – недобрый вестник, чаще всего она «прилетает» к вам в сновидение перед печальными событиями: конфликты, болезни, отсутствие денег и даже смерть. При этом, если во сне вы услышали лишь карканье, то пока что вас предупреждают о дурном влиянии и неверных решениях.

Умерший родственник

То, насколько неприятным будет для вас сон, зависит от контекста и сюжета того, что вы увидели. Если вы спокойно общаетесь со своим умершим родственником, то он пришел для того, чтобы вас успокоить или предупредить о чем-то, а может даже и даст вам напутствие. Однако если человек, которого уже нет в живых, зовет вас с собой или ведет куда-то, это – недобрый знак. Таким образом покойники дают понять, что скоро вы с ними встретитесь в загробной жизни.

Змея

Это животное во многих культурах ассоциируется с предательством и ложью. Так же трактуется появление змеи во сне. Она предупреждает вас о том, что вам грозит зло, которое исходит от конкретного человека. Он коварен, зол и хитер, поэтому плетет интриги у вас за спиной. Змея не говорит о том, что все его планы сбудутся. Она лишь предупреждает, что около вас есть коварный человек, который лишь притворяется вашим приятелем.

Нож

Как правило, ножи редко бывают центром сюжета сна, но, проснувшись, вы вспоминаете этот предмет как одну из деталей. Если из всего сна вы четко обратили свое внимание на нож, то в жизни вас буквально ждет нож в спину. Ожидайте предательства от вашего самого близкого человека в ближайшем времени. Будьте готовы к тому, что вам сделают больно.

ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Сонник
Кажетта объяснила, к чему снится смерть мужа
Кажетта объяснила, к чему снится смерть мужа
Сонник
Таролог рассказала, к чему может сниться измена мужа
Таролог рассказала, к чему может сниться измена мужа
Гороскопы
Не открываем кошелек — финансовый гороскоп на 18 февраля
Не открываем кошелек — финансовый гороскоп на 18 февраля
Гороскопы
Ценим каждую минуту — любовный гороскоп на 18 февраля
Ценим каждую минуту — любовный гороскоп на 18 февраля
Гороскопы
Будет много эмоций и страсти — гороскоп на 18 февраля
Будет много эмоций и страсти — гороскоп на 18 февраля
2022 год
Экстрасенс назвала 2022-й роковым годом для России
Экстрасенс назвала 2022-й роковым годом для России
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
Почему старообрядцы скрещивают руки на груди
Почему старообрядцы скрещивают руки на груди
Гадания
Какие цветы лучше сажать на могиле
Какие цветы лучше сажать на могиле
Народные приметы
Народные приметы на 18 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Народные приметы на 18 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Ванга
Ванга предсказала страшную катастрофу в день «шести двоек»
Нравится 1
Ванга предсказала страшную катастрофу в день «шести двоек»