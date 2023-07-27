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Как обезопасить себя и близких, если приснился покойник

27 июля 2023СонникМарианна Басс

На протяжении жизни человеку снятся разные сны.

Как обезопасить себя и близких, если приснился покойник
Фото: adi19.ru

На протяжении жизни человеку снятся разные сны. Они могут быть яркими и красочными, а могут – мрачными и пугающими. Иногда во снах можно увидеть людей, которых уже нет в живых. В некоторых случаях такое предзнаменование опасно для человека и его близких.

Когда покойник во сне предрекает опасность

Стоит отметить, что покойник во сне не всегда предрекает опасность. Возможно, он просто хочет предупредить вас о предстоящих переменах в жизни или дать вам знак о том, как лучше поступить. Не стоит бояться сна, если вы просто разговаривали. Нужно обратить внимание на детали, так как усопшие никогда не говорят о будущем прямым текстом.

Однако в некоторых случаях покойник во сне может быть опасным. В первую очередь, речь идет о том, если умерший человек зовет вас с собой, а вы пошли за ним. Так вы показываете ему, что готовы уйти вместе с ним в другой мир.

Также опасность покойник во сне представляет для вдовы. Если ей приснился ее умерший муж, то он предрекает будущие несчастья на личном фронте.

Сюжет сна тоже имеет большое значение. Если уже умерший человек умирает еще раз в вашем сне, то это говорит о будущем крахе в делах и финансах. Возможны серьезные неудачи на работе, вплоть до банкротства.

Что делать, если приснился покойник

Если человек был православным христианином, то нужно заказать в память о нем молитву. Также стоит прийти на кладбище, возложить цветы на могилу и почтить его память. Православные священники уверяют, что если молиться за душу умершего должным образом, то он не будет приходить во снах и пугать живых.

Возможно, душа человека просто не может найти покой из-за незавершенных при жизни дел или старых обид. В первом случае нужно помочь его делам состояться, а во втором – извиниться перед ним через молитву.

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