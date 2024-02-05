Что означает сон, в котором умершая мама предстает живой

Умершие близкие не появляются в сновидениях без видимой на то причины.

Но это не значит, что такой сюжет предвещает исключительно негативные явления. Ведь чтобы правильно понять зашифрованный смысл, важно вспомнить все детали и события сновидения. Читайте материал и загляните в наш Сонник, чтобы расшифровать сон.

Мама — это самый близкий человек, поэтому часто появляется в сновидении, чтобы предупредить своего ребенка. Обратите особое внимание на этот знак — стоит быть осторожнее в ближайшее время. Если мать появляется в вашем доме, значит наяву ожидает благополучие, в квартире будет царить уютная обстановка. Если ссоритесь с матерью, то в реальности возможны проблемы с состоянием здоровья. Когда такой сон снится молодой девушке, вскоре у нее родится дочь.

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