Что нужно сделать, чтобы сон не сбылся

Кошмары и неприятные сны хотя бы раз снились каждому человеку.

Иногда это могут быть абстрактные сновидения, но в некоторых случаях образы показывают моменты из реальной жизни. Тот факт, что это может произойти наяву, пугает людей. Есть несколько хитростей, которые можно сделать, чтобы ситуация во сне не повторилась.

Вода

Считается, что для того, чтобы сон не сбылся, его нужно смыть проточной водой сразу после пробуждения. Если вы проснулись от кошмара, первым делом идите в ванную, включите в раковине холодную воду, вымойте руки, лицо и шею. Также можно сказать молитву – она защитит от воздействия нечистых сил.

Рассказ сна близкому человеку

Чтобы сон не сбылся, его нужно рассказать кому-то из близких людей. Не стоит распространяться о сюжете каждому встречному – иначе вы сами поверите в сон и всегда будете про него думать. Расскажите о сне одному близкому человеку и он точно никогда не сбудется. По этой же причине не стоит распространяться о хороших снах.

Ритуал с солью

Считается, что соль помогает справиться с нечистой силой. Поэтому с утра после кошмара нужно взять столовую ложку соли и размешать ее в стакане воды, а потом вылить через левое плечо. Образовавшейся водой можно протереть полы в спальне – это поможет в профилактике очищения от негативной энергии.

Бумага и свеча

Если делиться сном не хочется ни с кем, а забыть сюжет хочется, то можно написать содержание сна на листке бумаги. Сожмите его крепко в ладонях и скажите три раза о том, что хотите забыть страшный сон. После этого лист бумаги необходимо сжечь.

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