Как найти на медитацию время, если его совсем нет

Мягкая практика, которая понравится каждому.

Большинство людей думает, что медитировать можно только сидя или лежа. На самом деле, медитировать в процессе ходьбы даже удобнее потому, что:

- на шагах легче концентрироваться, чем на дыхании,

- в процессе ходьбы вы не впадаете в сонливое состояние,

-движение хорошо снимает тревогу и напряжение.

Для того чтобы правильно медитировать в процессе ходьбы, важно соблюсти несколько условий:

1. Выберите место, где вы будете чувствовать себя спокойно и

безопасно, где ходит мало людей и не ездят машины.

2. Выделите изначально на медитацию не менее 15 минут, постепенно увеличивая время до 30-40 минут.

3. Перед началом прогулки постойте в тишине, закройте глаза, ощутите свою устойчивость на земле, сделайте несколько глубоких вдохов. Осознайте, что вы чувствуете в настоящий момент в теле, какие эмоции и мысли присутствуют.

4. Начинайте с вашего обычного темпа, постепенно переходя на медленный. Обязательное условие: темп должен стать ровным и устойчивым.

5. Каждый раз, когда ваши мысли начнут блуждать, возвращайте внимание к дыханию и ощущениям в теле. Помните: вы идете без цели – это процесс.

Существует 5 основных медитаций в движении:

1. Тхеревада. Пришла из монастырей Таиланда. Ходить нужно взад-вперед на участке в 50-100 метров несколько часов подряд, приостанавливаясь на каждом повороте. Скорость ходьбы может меняться, но вы постоянно должны себя осознавать.

2. Кинхин - медитация из японского дзен. Движение осуществляется по комнате по часовой стрелке со слегка согнутой спиной и сложенными руками. Выполняется в крайне медленном темпе: за час нужно проходить около 150 метров.

3. ТхитьНятХань родом из Вьетнама. Ходьба - в медленном комфортном темпе. Про себя нужно повторять аффирмацию: на вдохе «Я здесь», на выдохе «В настоящем», осознавая каждый шаг.

4. Ходячая медитация йога (Индия). Выполнение в ходьбе: вдох на 4 шага - задержка дыхания на 4 шага – выдох на 4 шага. Количество шагов можно уменьшать или увеличивать.

5. Даосская ходячая медитация «Бесцельная прогулка» родом из Китая и больше ориентирована на физическое здоровье. Проводится в тихом месте на плоском ландшафте. Ходить можно по прямой или по кругу, чтобы минимально менять направление движения. Шагайте в неспешном темпе, не обращая внимание на окружающий пейзаж. Цель прогулки – осознанный процесс движения.

Выбирайте любую и начинайте практику!