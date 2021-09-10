Через боль и сны: как еще Вселенная разговаривает с нами

Вселенная то и дело посылает нам подсказки и знаки, но мы не видим и не слышим их.

Если бы мы были максимально внимательны к тем знакам, которые нам то и дело посылает Вселенная, наша жизнь стала бы гораздо проще. О том, какими способами Вселенная разговаривает с нами, читайте в этой статье.

Через других людей

Такое ведь часто случается: вы только подумали о ком-то, а он или она тут же звонит или пишет сообщение. Или вовсе встречается на пути. Таким образом Вселенная дает нам понять: мы движемся в верном направлении. Если те, о ком мы думаем, сами выходят на связь, значит, контакт с ними нам действительно нужен. Вселенная как бы говорит: да, да, все верно, не сомневайся, эта связь (пусть даже это короткий диалог) принесет тебе пользу и облегчение.

С помощью снов

Всем нам известно, что, когда мы спим, нами владеет наше подсознание. А подсознание имеет все ключи и пароли к реальности. Во время сна Вселенная подкидывает нам зацепки, которые должны помочь найти самый короткий творческий путь к решению существующей задачи (чего бы она ни касалась). Картинки, слова, ощущения – не оставляйте их без внимания.

Посредством боли

Сейчас много говорят о психосоматике: связи тела и психики. Если у нас что-то заболело, на то есть причина, и понимание этой причины поможет распутать целый клубок проблем. Вселенная разговаривает с нами с помощью болезней, чтобы обратить наше внимание на то, что не работает или работает некорректно в нашей жизни. Например, сломанная нога может указывать на то, что мы застыли в развитии, никуда не идем, стоим на месте. А проблемы со зрением могут говорить о том, что мы не хотим чего-то видеть, что-то слишком ранит нас.

Музыкой и текстами

Вселенная частенько подкидывает нам подсказки в виде строчек из песен или отдельных фраз: на рекламном щите или случайно услышанной чужой реплике. Обычно что-то подсказывает: это то, что сейчас нужно понять и принять к сведению. Кстати, частенько нам попадаются одинаковые слова или фразы в разных источниках – это очень сильный знак того, что послание крайне важно для нас, его нельзя игнорировать.

При помощи запахов и звуков

Звуки и запахи вызывают в нас воспоминания и очень быстро уводят туда, где мы должны сейчас побывать, чтобы понять что-то важное для себя. Вот вы чувствуете запах пирога, он отсылает вас в детство, вы видите бабушку, которая печет вам вашу любимую шарлотку, и вдруг вас осеняет, вы вспоминаете какой-то ее совет, который она давно вам давала, но который идеально вписывается в ситуацию вашей жизни именно сейчас. То же самое и с мелодиями – они отправляют нас покопаться в нашей памяти, чтобы выудить из нее что-то очень нужное.