5 способов расквитаться со стрессом и достичь нирваны

Перестать страдать значит перестать испытывать сильные эмоции: страха, потери, привязанности.

Нирвана – понятие буддистской философии. Оно означает такое состояние, при котором вас ничто не беспокоит и ничто не вызывает страдания.

К нирване стремятся все истинные буддисты, можно сказать, что именно нирвана является главной целью всех их практик. О том, что такое нирвана и как ее достичь (или хотя бы просто приблизиться), читайте в новом материале нашего автора Дарьи Лопушковой.

Само слово «нирвана» образовано из двух частей: «ни» (значит «не») и «вана» (значит «поток жизней, переход»). То есть нирвана – это прекращение смены жизней, остановление колеса сансары. Если мы перестаем страдать, то и потребности в перерождении уже нет, ведь нам не над чем работать в следующем нашем воплощении.

Страдания, по мнению буддистов, происходят от страстей, которые рождаются внутри нас. Поэтому перестать страдать значит перестать испытывать сильные эмоции: страха, потери, привязанности. Также нужно отказаться от материальных желаний, которые заставляют нас беспокоиться и уклоняться от пути духовного развития.

Для того, чтобы достичь нирваны, нужно:

Медитировать

Медитировать можно в одиночестве, а можно – с учителем. Считается, что медитация с мудрым наставником быстрее приведет к желаемым результатам, но самостоятельно – тоже хорошо. Главное – выбросить ненужные мысли из головы и полностью сконцентрироваться на себе.

Иметь правильное намерение

Вы должны постоянно напоминать себе, что является хорошей целью и хорошим намерением, а что нет. Что бы вы ни делали, помните о добре.

Следить за своей речью

Тяжелые грубые выражения засоряют нашу душу, сплетни и ложь губят душу. Для того чтобы достичь нирваны, нужно фильтровать и слова, и мысли.

Следить за своим поведением

Плохие поступки портят карму, поэтому необходимо следить за тем, что вы делаете и как. Для достижения нирваны нужно регулярно совершать добрые дела, помогать тем, кто в этом нуждается и избегать проявления агрессии.

Практиковать осознанность

Осознанное отношение ко всему, что вы делаете, – важный момент в достижении нирваны. Концентрируйтесь на своих ощущениях, чем бы вы ни занимались: чувствуйте запахи, слушайте звуки и отслеживайте, как вы реагируете на окружающую реальность. Задавайте себе вопросы: «нравится ли мне это?», «зачем мне это?», «что я сейчас чувствую?» Ответы на эти вопросы помогут вам лучше понять себя и приблизиться к нирване.