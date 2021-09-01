Как работает и от чего лечит экстрасенсорное целительство

В отличие от традиционной медицины, целитель лечит не следствие, а первопричину болезни.

Экстрасенсорное целительство – это направление нетрадиционной медицины, занимающееся исцелением через энергетическое воздействие на биополе человека.

Целитель диагностирует энергетическое поле человека, находит в нем нарушения и восстанавливает их, проводя специальные манипуляции для налаживания правильной циркуляции энергии. В целительстве считается, что заболевания, недостаток сил и жизненной энергии возникает у человека не только из-за неправильного образа жизни и стрессов, но и вследствие негативного взгляда на мир и внутренних конфликтов. В отличие от традиционной медицины, целитель лечит не следствие, а первопричину болезни.

Лечение может проводиться разными способами: часть целителей прикасается к телу больного, часть исцеляет через воздействие на энергетическое поле (ауру), есть те, кто может лечить на расстоянии (по фотографии, например).

Основные проблемы, с которыми приходят к целителям:

- зависимости (алкогольная, наркотическая, игровая и др.),

- бесплодие,

- депрессии, фобии,

- детские проблемы (страхи, тики, энурез)

- неизлечимые заболевания, от которых отказалась традиционная медицина.

В процессе диагностики целитель выделяет области энергетического поля человека, которые нуждаются в восстановлении. Во время сеанса пациент может ощутить широкий спектр переживаний как физических, так и эмоциональных. Он может чувствовать жар, напряжение в теле, перед глазами могут возникать картинки травматических событий из прошлого. В процессе «лечения» энергетические зажимы разблокируются, восстанавливая циркуляцию потоков внутренней энергии. После сеанса тело человека расслабляется, а болезненное восприятие ситуации отступает. Истинные целители утверждают, что лечат не они – они только способствуют трансформации и восстановлению поврежденных участков биополя, вследствие чего гармонизируется поток жизненной энергии, и болезнь отступает. Некоторым пациентам энерготерапевтов становится значительно лучше уже после первого сеанса, другим требуется многоразовое лечение.

Для успешного излечения, однако, недостаточно одной работы энерготерапевта. Важно, чтобы человек осознал, что привело его к болезненному состоянию и смог изменить свои мысли и образ жизни для окончательного выздоровления.

Марианна Басс