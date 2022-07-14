Пять советов для создания сада по фэншуй

Такой сад не только будет эстетически радовать вас, но и сможет нейтрализовать негативную энергию.

Фэншуй может помочь улучшить энергию в любом пространстве, будь то дом, офис или сад.

Если вы задумали создать не только красивый, но и полезный сад, то стоит непременно обратить внимание на рекомендации фэншуй. Такой сад не только будет эстетически радовать вас, но и сможет нейтрализовать негативную энергию. Вам потребуется только терпение, а начать можно и с малого.

Создайте видение вашего будущего сада

Правильный и подходящий дизайн сада поможет в первую очередь привлечь полезную энергию для дома, а также будет проявлять в вас позитивные эмоции. Когда дело доходит до правильного фэншуй сада, его размер не является главным критерием. Несомненно, это замечательно, когда находишься в окружении масштабного и пышного цветущего сада. Но главное, на что обращает внимание фэншуй – это полезная систематизация пространства.

Постройте энергетическую карту

Чтобы создать отличный сад, необходимо ответить на важные вопросы фэншуй: является ли энергия(Багуа) вашего дома подходящей для энергии сада? Когда вы определили энергию дома, включали ли вы энергию сада в фэншуй?

Фокус на воду

Если вы планируете разместить фонтан или любое устройство, связанное с водой, в вашем саду, то нужно ознакомиться с основными принципами фэншуй по этой теме. Вода может значительно улучшить энергию пространства. Расположение водных объектов в фэншуй является сложным вопросом, так как вода – это универсальный символ изобилия. Существуют конкретные формулы, которые опытные консультанты фэншуй применяют при работе с клиентом. Это помогает определить самые позитивные точки для расположения воды в саду.

Используйте лучшие элементы декора

Не экономьте на материалах, которые используете для обустройства сада. Дело в том, что хороший фэншуй несет в себе важную энергию не только для вас, но и для вашего дома. Красивый сад – это залог успеха вашей личной жизни. Вложите все самое лучшее в этот проект и скорее всего вы получите результат, который даст вам заряд позитива на каждый день.

Проверяйте свой сад

В некотором смысле можно легко сказать, насколько хорошая в вашем саду энергия. Достаточно просто понять, насколько хорошо и комфортно вы себя в нем чувствуете. В любом случае необходимо периодически проверять уровень энергии с помощью проверенных методов фэншуй. При правильном фэншуй сад должен наполнять вас позитивной энергией и вдохновлять.