Пять советов для создания сада по фэншуй
Такой сад не только будет эстетически радовать вас, но и сможет нейтрализовать негативную энергию.
Фэншуй может помочь улучшить энергию в любом пространстве, будь то дом, офис или сад.
Если вы задумали создать не только красивый, но и полезный сад, то стоит непременно обратить внимание на рекомендации фэншуй. Такой сад не только будет эстетически радовать вас, но и сможет нейтрализовать негативную энергию. Вам потребуется только терпение, а начать можно и с малого.
Создайте видение вашего будущего сада
Правильный и подходящий дизайн сада поможет в первую очередь привлечь полезную энергию для дома, а также будет проявлять в вас позитивные эмоции. Когда дело доходит до правильного фэншуй сада, его размер не является главным критерием. Несомненно, это замечательно, когда находишься в окружении масштабного и пышного цветущего сада. Но главное, на что обращает внимание фэншуй – это полезная систематизация пространства.
Постройте энергетическую карту
Чтобы создать отличный сад, необходимо ответить на важные вопросы фэншуй: является ли энергия(Багуа) вашего дома подходящей для энергии сада? Когда вы определили энергию дома, включали ли вы энергию сада в фэншуй?
Фокус на воду
Если вы планируете разместить фонтан или любое устройство, связанное с водой, в вашем саду, то нужно ознакомиться с основными принципами фэншуй по этой теме. Вода может значительно улучшить энергию пространства. Расположение водных объектов в фэншуй является сложным вопросом, так как вода – это универсальный символ изобилия. Существуют конкретные формулы, которые опытные консультанты фэншуй применяют при работе с клиентом. Это помогает определить самые позитивные точки для расположения воды в саду.
Используйте лучшие элементы декора
Не экономьте на материалах, которые используете для обустройства сада. Дело в том, что хороший фэншуй несет в себе важную энергию не только для вас, но и для вашего дома. Красивый сад – это залог успеха вашей личной жизни. Вложите все самое лучшее в этот проект и скорее всего вы получите результат, который даст вам заряд позитива на каждый день.
Проверяйте свой сад
В некотором смысле можно легко сказать, насколько хорошая в вашем саду энергия. Достаточно просто понять, насколько хорошо и комфортно вы себя в нем чувствуете. В любом случае необходимо периодически проверять уровень энергии с помощью проверенных методов фэншуй. При правильном фэншуй сад должен наполнять вас позитивной энергией и вдохновлять.