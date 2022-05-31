Чем «женские» чакры отличаются от «мужских»

И мужчина, и женщина имеют полный набор чакр, но работать они все же будут по-разному.

Чакры – это энергетические центры тела человека. Множество древних восточных учений обращается к чакровой системе, например, йога или веды. Но немногие знают, что чакры бывают «мужскими»и «женскими».

Почему вообще существует такое разделение на мужские и женские чакры? Дело в энергии: в одних чакрах она текучая, плавная, легкая – женская, а в других – стремительная, плотная, строгая, соответственно, мужская. Конечно, и мужчина, и женщина имеют полный набор чакр, но работать чакры все же будут по-разному.

Итак, «женские»чакры – свадхистана, анахата и аджна. Мужские – муладхара, манипура, вишудха и сахасрара. А теперь рассмотрим подробнее их природу.

Вначале женские:

Свадхистана

Это чакра живота, самая сексуальная, «водная»чакра. Женская она потому, что отвечает за удовольствие и чувственность: то, что как раз отличается женщину от мужчины.

Анахата

Это сердечная чакра, отвечает за любовь и милосердие. Женщины становятся более гармоничными и спокойными после проработки этой чакры.

Аджна

Чакра в районе лба – центр женской интуиции и воли. Если эта чакра у вас работает хорошо, вы всегда видите чуть больше, чем остальные, словно обращаетесь к самой сути явлений.

Теперь мужские:

Муладхара

Это корневая чакра, самая сильная и земная. Она отвечает за базовые потребности человека – считается, что мужчина должен обеспечить семью именно на самом грубом материальном плане.

Манипура

Эта чакра расположена в животе и отвечает за социальный статус человека – опять же, актуальная тема именно для мужчин. Помогает развиваться и соревноваться, достигать целей и зарабатывать деньги.

Вишудха

Горловая чакра – регулирует проявления. Все, чего хотят остальные чакры, горловая реализует голосом или прямым действием. «Мужик сказал – мужик сделал» – это как раз про горло.

Сахасрара

На самом деле нет единого мнения о том, относить сахасрару к мужским чакрам или все же это общая чакра. В любом случае, она отвечает за связь с космосом, за получение самых важных сигналов, за обретение ценного знания.

Пользуйтесь чакрами правильно и радуйтесь каждому мгновению.