Как приманить деньги и любовь с помощью фэншуй

Феншуй – древняя наука, китайская философская система, которая рассказывает о том, как правильно использовать пространство, чтобы достигать благополучия в жизни.

О том, как приманить деньги и любовь, используя простые правила феншуй, читайте в этой статье.

Как притянуть деньги

Чтобы в доме водились деньги, нужно уделить особое внимание юго-восточной зоне вашего дома или квартиры. Сделайте уборку, уберите ненужные вещи и хлам, тем самым освободив дорогу новой энергии и новым денежным потокам.

Продумайте и цветовую гамму интерьера вашей «денежной» зоны: синий, пурпурный, зеленый и черный цвета притягивают богатство. Можно добавить какие-то важные детали этих цветов, а можно и сделать ремонт: покрасить стены, поменять мебель. Начните с чего-то малого.

Дерево и вода – элементы, также притягивающие деньги. Поэтому растения, лейка, аквариум с рыбками, деревянная мебель и аксессуары – именно то, что должно располагаться в зоне денег.

...И любовь

А вот для любви в вашем доме – юго-запад. Именно с этой зоной и стоит поработать, если вы хотите гармонизировать вашу личную жизнь. Начать, как и в случай с деньгами, стоит с уборки. Уберите все лишнее, что тормозит сильное взаимное чувство. Избавьтесь также от фотографий людей, которых больше нет с нами и тех карточек, на которых вы в одиночестве.

Цвета любви – розовый, красный и белый – пусть украсят юго-западную зону. Опять же, можно покрасить стены, а можно просто купить плед и подушки нужного колера. Стихия любви по феншуй – это Земля и Огонь, так что камин – то, что нужно для быстрого и качественного результата. Хорошо также украсить зону природными минералами, например, соляной лампой или статуэткой из горного хрусталя. Парные фигурки и изображения также приблизят обретение счастья в любви.

Но самое главное, конечно – ваш внутренний настрой. Никакие внешние атрибуты не смогут помочь, если вы не желаете любви или денег внутри. Пусть все получится!

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