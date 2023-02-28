Как привлечь деньги и удачу с помощью веника

Веник – предмет, который есть в каждом доме. Мы им пользуемся, иногда несколько раз в день, но вряд ли задаемся вопросом – а есть ли у наших действий какой-то сакральный смысл?

Между тем, уборка мусора – это важное энергетическое действие, которое расчищает пространство не только на физическом уровне, но и на тонком плане. А веник – тот инструмент, которым мы выметаем сор (плохое) и наоборот, можем привлечь в дом хорошее.

Поэтому первым делом следует озаботиться вот каким вопросом – о чем мы думаем во время уборки? Просто подметаем или визуализируем, например, выметание всего плохого из своей жизни? Что для нас значит выброшенный мусор – просто пыль или мы можем представить, что вместе с ней мы выбрасываем все отжившие, старое, ненужное? Попробуйте посмотреть на процесс уборки с новой стороны – интересно будет понаблюдать за ощущениями и изменениями в жизни.

Сам веник. Считается, что в нем живет хозяин и хранитель дома – домовой. Вы, наверное, видели сувенирные веники с его изображением или его фигурки, в которых он держит соответствующий предмет в руках.

Поэтому к выбору веника следует подходить очень внимательно, например, брать веник ветвистый, красивый, пышный. Слишком «худой» веник может оскорбить Домового, и он будет выполнять свои обязанности спустя рукава.

Ставить веник следует в углу, ручкой вниз – угол в доме – это место забора энергии, там весь накопленный негатив собирается и уходит.

С очень большой осторожностью следует использовать чужие веники, ведь легко зацепить чужой энергетический сор, а возвращая этот предмет, случайно отдать что-то важное.

Лучшее время для уборки – середина недели (среда или четверг). К этому времени уже накапливается достаточно сора (на всех уровнях), и вы не выметите случайно ничего лишнего. Если вы хотите убираться в выходные дни – то выбирайте субботу, ведь воскресенье предназначено для отдыха и восстановления сил.

Саму уборку нужно совершать до захода солнца, лучше с утра – так вы расчищаете себе от энергетического сора дорогу на грядущий день. А вот если вы это делаете вечером – открывается возможность для проникновения всему потустороннему, нечистому, вылезающему как раз с заходом солнца.

Читайте также: