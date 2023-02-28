Как привлечь деньги и удачу с помощью веника
Веник – предмет, который есть в каждом доме. Мы им пользуемся, иногда несколько раз в день, но вряд ли задаемся вопросом – а есть ли у наших действий какой-то сакральный смысл?
Между тем, уборка мусора – это важное энергетическое действие, которое расчищает пространство не только на физическом уровне, но и на тонком плане. А веник – тот инструмент, которым мы выметаем сор (плохое) и наоборот, можем привлечь в дом хорошее.
Поэтому первым делом следует озаботиться вот каким вопросом – о чем мы думаем во время уборки? Просто подметаем или визуализируем, например, выметание всего плохого из своей жизни? Что для нас значит выброшенный мусор – просто пыль или мы можем представить, что вместе с ней мы выбрасываем все отжившие, старое, ненужное? Попробуйте посмотреть на процесс уборки с новой стороны – интересно будет понаблюдать за ощущениями и изменениями в жизни.
Поэтому к выбору веника следует подходить очень внимательно, например, брать веник ветвистый, красивый, пышный. Слишком «худой» веник может оскорбить Домового, и он будет выполнять свои обязанности спустя рукава.
С очень большой осторожностью следует использовать чужие веники, ведь легко зацепить чужой энергетический сор, а возвращая этот предмет, случайно отдать что-то важное.
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