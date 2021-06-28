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Китайская метафизика о здоровье в июле

28 июня 2021Восточный гороскопШели Султанбекова

Здоровье в июле потребует к себе повышенного внимания.

Китайская метафизика о здоровье в июле
Фото: depositphotos

Все-таки нас ждет совсем непростой месяц двух столкновений: в небесных стволах и земных ветвях года и месяца.

Столкновения – это всегда некий стресс для организма, энергетические шероховатости и несостыковки.

Противостояние иньского дерева и иньского металла в небесных стволах, прежде всего, может отразиться на состоянии печени, области шеи, конечностей.

Поэтому не перегружайте желчевыводящую систему, займитесь профилактикой шейного остеохондроза, берегите пальцы, руки и позвоночник.

И проявляйте повышенную осторожность в обращении с колюще-режущими предметами. Велика вероятность порезов и ранений.

Особенно прилежными в этом отношении должны быть родившиеся в годы, оканчивающиеся на 5.

Дабы проиграть энергию столкновения в щадящем режиме, можно поколоть себе какие-то уколы, подстричь волосы, чаще пользоваться мезороллером или колючим аппликатором.

Волосам, кстати, также хорошо уделить больше внимания, так как они в этот период будут ослаблены.

Столкновение иньской земли в земных ветвях года и месяца порождает фон постоянного мелкого стресса, который, накапливаясь, может отразиться на состоянии пищеварительной системы, области живота, матки. А в худшем варианте грозит появлением новообразований. Профилактика проста и не проста одновременно. Нужно больше отдыхать, расслабляться, вовремя отбрасывать ненужные и не продуктивные размышления, правильно питаться. Что может оказаться довольно сложно в такое событийное время.

Кроме того, на столкновении земли важно избегать излишнего перегрева организма, пребывания на активном Солнце, следует обходить стороной сейсмоопасные зоны и места, где что-то может обрушиться или обвалиться. Обострится опасность и от обитателей земли: грызунов и насекомых.

Самый большой негатив от вышеперечисленного рискуют получить те, в чьих раскладах присутствует знак Собаки. А это, в частности, и родившиеся в октябре (после 4-8 числа). Но Быки и Козы также должны быть начеку и должны вовремя заняться необходимой профилактикой.

В качестве энергокорректора, ослабляющего проблемный аспект, можно весь месяц носить с собой амулет в виде Лошади.

Добавим, что в смысле фэншуй самым худшим местом для здоровья в июле будет север. А вот выздоравливать лучше всего на северо-востоке.

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