Китайская метафизика о здоровье в июле

Здоровье в июле потребует к себе повышенного внимания.
Все-таки нас ждет совсем непростой месяц двух столкновений: в небесных стволах и земных ветвях года и месяца.
Столкновения – это всегда некий стресс для организма, энергетические шероховатости и несостыковки.
Противостояние иньского дерева и иньского металла в небесных стволах, прежде всего, может отразиться на состоянии печени, области шеи, конечностей.
Поэтому не перегружайте желчевыводящую систему, займитесь профилактикой шейного остеохондроза, берегите пальцы, руки и позвоночник.
И проявляйте повышенную осторожность в обращении с колюще-режущими предметами. Велика вероятность порезов и ранений.
Особенно прилежными в этом отношении должны быть родившиеся в годы, оканчивающиеся на 5.
Дабы проиграть энергию столкновения в щадящем режиме, можно поколоть себе какие-то уколы, подстричь волосы, чаще пользоваться мезороллером или колючим аппликатором.
Волосам, кстати, также хорошо уделить больше внимания, так как они в этот период будут ослаблены.
Столкновение иньской земли в земных ветвях года и месяца порождает фон постоянного мелкого стресса, который, накапливаясь, может отразиться на состоянии пищеварительной системы, области живота, матки. А в худшем варианте грозит появлением новообразований. Профилактика проста и не проста одновременно. Нужно больше отдыхать, расслабляться, вовремя отбрасывать ненужные и не продуктивные размышления, правильно питаться. Что может оказаться довольно сложно в такое событийное время.
Кроме того, на столкновении земли важно избегать излишнего перегрева организма, пребывания на активном Солнце, следует обходить стороной сейсмоопасные зоны и места, где что-то может обрушиться или обвалиться. Обострится опасность и от обитателей земли: грызунов и насекомых.
Самый большой негатив от вышеперечисленного рискуют получить те, в чьих раскладах присутствует знак Собаки. А это, в частности, и родившиеся в октябре (после 4-8 числа). Но Быки и Козы также должны быть начеку и должны вовремя заняться необходимой профилактикой.
В качестве энергокорректора, ослабляющего проблемный аспект, можно весь месяц носить с собой амулет в виде Лошади.
Добавим, что в смысле фэншуй самым худшим местом для здоровья в июле будет север. А вот выздоравливать лучше всего на северо-востоке.
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