Как схватить удачу за хвост 7 июля

Рассказываем, как приманить к себе фортуну с помощью китайской метафизики.

7 июля – важный день энергетической пересменки. День, когда согласно Тысячелетнему солнечному календарю Деревянная Лошадь на целый месяц передает бразды правления Деревянной Козе.

Месяц И Вэй обещает быть не простым, а для кого-то и ощутимо трудным.

Давайте начнем его с коллективной активации Удачи. В месяц полного столкновения столпов года и месяца она нам определенно понадобится.

По счастливой случайности именно в этот день Вселенная приготовила нам прекрасный подарок – сильную и очень благоприятную структуру Ци Мень Дун Цзя «Птица падает в гнездо».

Структура популярна, прежде всего, за то, что приносит легкую Удачу, везение и подарки Судьбы без особых усилий.

Птица Удачи прилетит в час Обезьяны с юго-западного направления. Чтобы продуктивно использовать расклад, структуру Птицы нужно активировать.

Некоторая сложность заключается в том, что час Обезьяны в разных населенных пунктах начинается в разное время на местных часах. Я предлагаю вам использовать усредненное и для правильности усеченное время – 16.00 – 17.00 по вашему местному времени. Если вы перешли на летнее время, прибавьте еще один час: 17.00 – 18.00.

Для активации структуры в этот час вы должны просто посидеть на юго-западе вашего дома или офиса, спиной на юго-запад, как можно ближе к внешнему периметру помещения. Хорошо заняться какими-то важными делами, сделать звонки нужным людям, заняться обучением, построением планов на будущее и т.п.

Если хотите усилить эффект, дополнительно установите в секторе так называемые активаторы энергии: фонтанчик или вентилятор.

Юго-запад в данном случае – это 45-градусный компасный сегмент, определяемый, стоя с компасом в центре квартиры.

Но стоит заметить, что область юго-запад-3 (компасный сегмент 233 – 247 градусов) будет обладать существенным преимуществом, поскольку это местоположение помощника года – Благородного Дракона, активация которого в хорошее время помогает сдвинуть дела с мертвой точки, обеспечить некий прорыв и необходимую помощь в продвижении проектов.

Таким образом, используя область Дракона, вы можете получить двойной эффект от активации благоприятной структуры Птицы.