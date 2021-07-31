Почему в августе нужно есть больше кислых фруктов

В августе звезда болезни Тянь Жуй окажется в сильной для себя позиции, на северо-востоке. В ситуации обратного отклика.

Что говорит о том, что болезни, недомогания и иные проблемы с физикой в наступающем месяце могут появиться и будут развиваться очень быстро, резко и неожиданно.

Добавим, что месячная звезда болезни фэншуй Двойка-черная также окажется в северо-восточном местоположении. Поэтому северо-восток в августе будет едва ли не самым худшим сектором для здоровья.

Комбинация северо-восточных звезд 9 и 2 особенно вредна для органов зрения, состояния крови, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, репродуктивной системы. Поэтому если у вас есть какие-то синхронные заболевания, избегайте сна в северо-восточной комнате или на северо-востоке вашей спальни.

Кроме северо-востока, больным и старым людям весьма нежелательно иметь спальню на юго-западе.

Особенно осторожными и прилежными в соблюдении необходимых профилактических мер должны быть родившиеся в годы, оканчивающиеся на 0, 3, 5 и 9. А также родившиеся в годы Тигра.

К сожалению, ни традиционная медицина, ни траволечение в августе не будут особенно эффективными в преодолении болезни. А вот врата Непроходимости и небесный ствол Синь из третьего дома месячного расклада могут оказать самую действенную поддержку. К их проявлениям можно, например, отнести самоизоляцию, средства индивидуальной защиты, уколы, иглоукалывание, вакцинацию и.. правильные слова.

Да, да, за верно и вовремя сказанным словом иногда может стоять большая сила, предупреждающая и исцеляющая.

Очень сильная энергия металла вкупе с Янским Огнем в небесном стволе месяца будут высушивать организм. Поэтому в августе полезно организм всячески увлажнять. Как изнутри, так и снаружи. Например, с помощью промасливания. Попробуйте утром перед едой принимать чайную ложечку топленого масла гхи. Ешьте больше влажной пищи, свежих фруктов и овощей, пейте больше чистой воды. Время от времени проводите промасливание всего тела кунжутным маслом.

Но не забывайте обязательно смывать его через полчаса с помощью убтана.

Сильная энергия металла также ослабит систему Печени в организме. Ее можно поддержать, немного сместив рацион в сторону продуктов кислого вкуса. Например, добавив в ежедневный рацион лимон, клюкву, квашеную капусту. Кроме того, для поддержки элемента Дерева очень полезно делать упражнения на растяжку.