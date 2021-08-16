Защитный барьер: почему жест «намасте» обладает невероятной силой

Чем жест «намасте» может помочь каждому человеку?

Намасте, традиционное приветствие из сложенных определенным образом рук, играет важную роль в индуистской культуре.

В переводе с санскрита, «намасте» означает «поклон тебе», сообщает dayoga. И, если в западной культуре такое обращение относится только к Богу, то в Индии, Непале и ряде других стран, этот жест выражает почтение к душе, к Богу внутри каждого человека. Те, кто занимается йогой, переводят это обращение как «моя духовная сущность кланяется вашей духовной сущности». Для жеста намасте руки складывают тыльными сторонами ладоней между собой. В зависимости от того, кого приветствуют этим жестом, будет отличаться положение рук. При обращении к Богам соединенные ладони поднимают над головой, направляя вверх свое внимание и символизируя склонение перед Высшими силами. При приветствии особо уважаемого человека сложенные ладони сначала поднимают до «третьего глаза», а после опускают на уровень сердца, символически демонстрируя глубокое уважение. Встречая человека равного по статусу или ниже, ладони соединяют на уровне груди.

Помимо приветствия и выражения уважения, намасте является одной из важных мудр, которая называется «анджали». Это важное сложение пальцев или ладоней, которое воздействует на энергетические потоки в человеке. Индусы убеждены, что потоки энергии выходят из тела в определенных зонах, поэтому складывая руки в жесте намасте, человек «заземляется», «замыкает энергетический контур». Прана (энергия) перестает покидать тело и циркулирует внутри него, закрывая таким образом ауру. Если во время медитации сидеть со скрещенными ногами и сложенными ладонями, то можно быстро ощутить, как внимание концентрируется на внутреннем состоянии, а энергия начинает течь медленно, успокаивая ум и расслабляя тело. Те, кто практикует йогу, отмечают важные эффекты мудры «намасте». Она помогает сконцентрировать внимание и сосредоточиться, способствует развитию интуиции и улучшает нашу связь с подсознанием, настраивает на продуктивную медитацию. Психология поддерживает эту идею: руки, сложенные на груди, создают защитный «барьер», отражающий негативную энергию извне.

Попробуйте сделать «намасте» своим ежедневным приветствием и почувствуйте гармонизацию внутреннего состояния.