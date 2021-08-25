Потеряете и деньги, и здоровье: в какие дома нельзя будет переезжать в 2022 году

Эксперт по метафизике рассказала, какие квартиры и дома ни в коем случае нельзя покупать и арендовать.

Друзья, наверняка среди вас есть те, кто как раз сейчас просматривает новостройки для возможного переезда в следующем году в новое жилье.

И наверняка вы уже слышали о том, что после переезда довольно быстро могут случиться как хорошие, так и выраженно плохие события. Поскольку переезд – это всегда ощутимая активизация энергий.

К сожалению, плохое часто норовит проиграться быстрее, чем хорошее. И самый скорый негатив можно получить, если вы потревожите так называемые годичные или месячные аффликции. О них сегодня и поговорим.

Итак, по правилам фэншуй после 4 февраля 2022 года нельзя будет переезжать в дома, обращенные тылом на север. Север будет поражен энергией трех ша года: ша грабежа, ша неприятностей, связанных с противоположным полом, и ша непредвиденных задержек и остановок в развитии. Характер возможных неприятностей будет связан с тем, в какие конкретные градусы попадет тыл вашего дома. При этом область трех ша не будет ограничиваться исключительно северным сектором. Она будет занимать существенно большую область, распространяющуюся на половину соседнего северо-запада и половину соседнего северо-востока. Таким образом, все дома, стоящие тылом в компасный сегмент от 315 до 45 градусов, окажутся под запретом для благоприятного переезда.

К сожалению, кроме годичных трех ша, есть еще месячные, дневные и даже часовые. Желательно учитывать хотя бы месячные и не переезжать в дома с тылом на юг в апреле, августе и декабре, с тылом на запад – в марте, июле и ноябре, а с тылом на восток – в мае и сентябре 2022 года (при этом важно учитывать, что месяц в китайском календаре начинается в разное время в период с 4 по 8 число).

Следующая годичная аффликция связана с влиянием Князя года или Тай Суй и его главного оппонента Суй По. Тай Суй – это очень сильная энергия, представляющая направление, соответствующее текущему году. В 2022 году областью пребывания Тай Суй будет местоположение Тигра или северо-восток-3 (компасный сегмент от 52 до 68 градусов). Так вот, если дом расположен фасадом на Тай Суй, то есть фасадом в компасный сегмент 52 – 68 градусов, то в такой дом также нельзя будет переезжать весь 2022 год.

Есть и хорошая новость. В каком-то смысле переезжающим в 2022 году повезло. У них совсем не будет одной из трех основных аффликций года, связанной с расположением худшей звезды фэншуй – годичной Пятерки-желтой. Пятерка будет заперта в центре и в глобальном смысле не сможет испортить перспективы для переезда для существенного количества домов.

Но все еще остаются месячные Пятерки, которые стоит учитывать и не переезжать в дома, обращенные тылом на северо-восток, в феврале и в ноябре 2022 года, тылом на юг – в марте и в декабре, тылом на север – в апреле, тылом на юго-запад – в мае, тылом на восток – в июне, тылом на юго-восток – в июле, тылом на северо-запад – в сентябре и тылом на запад – в октябре 2022 года.

Последствия активизации упомянутых энергий переездом могут быть самыми разными, от потери денег до проблем со здоровьем и отношениями. Подумайте, стоит ли рисковать? Надеюсь, эта информация поможет кому-то заранее отсеять проблемные варианты. А кому-то, возможно, подскажет ускориться с планируемым переездом до наступления момента, когда энергетическая картинка испортится на целый год.