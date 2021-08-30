Расслабляемся по полной: эксперт фэншуй рассказала, куда поехать отдыхать в сентябре

Рассказываем, куда стоит поехать не только за солнцем, но и за удачей.

В сентябре (после 7 числа) на уровне энергии земли образуется много хорошего. Две определенно благоприятные комбинации годовой и месячной звезд фэншуй: на западе и северо-востоке. Одна вполне благоприятная, на северо-западе. И довольно симпатичная месячная структура Ци Мень Дун Цзя на юго-западе.

Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите заручиться поддержкой Земли в наступающем месяце.

Самой сильной по сезону окажется энергия запада. Здесь сложится альянс двух самых благоприятных звезд фэншуй текущего периода – Восьмерки-белой и Девятки-фиолетовой. Здесь же откроются месячные Врата прибыли Шэн Мэнь. В лучшем положении, конечно же, окажутся те, чья входная дверь в доме или в офисе находится на западе. С каждым открыванием такой двери они будут незримо активировать и благоприятные Врата, и благоприятную звезду Тянь Жэнь в активной позиции.

Северо-восток хорошо использовать тем, кому важна демонстративность, кто часто бывает на виду, кому важна красота и правильное оформление, дизайн и витрина. Либо тем, чья профессиональная деятельность связана с демонстративностью и оформлением чего-либо. Кроме того, здесь будет неплохой потенциал для зачатия. Так что, если вы планируете завести детей и имеете такую возможность, после 7 сентября переместите свою кровать в северо-восточный угол спальни.

Северо-запад будет синхронен с теми, кто ведет активный образ жизни, кто много перемещается, готовится к поездке, занимается спортом, участвует в дебатах или просто много выступает на публике. А также с теми, чей бизнес высококонкурентен, связан с определёнными рисками и требует быстрой реакции.

Ну а тем, кто в сентябре больше настроен отдохнуть, хорошо выбрать местом своего пребывания юго-запад. И особенно благоприятно поехать на юго-запад. Куда-нибудь к большой воде, на море-океан. Здесь образуется спокойный, умиротворяющий расклад, но с некоторой перчинкой. Идеальный вариант для отдыха одновременно благостного и приключенческого.

В профилактических целях стоит упомянуть и о наихудших энергиях месяца, которые желательно обходить стороной и никоим образом не активировать, дабы не спровоцировать лишних проблем и сложных ситуаций. Это традиционный для текущего года юго-восток, к которому добавится восток. Эти сектора – табу для любой деятельности, связанной с разрушением физических объектов. И даже если вы просто хотите забить гвоздь, чтобы повесить картину на восточной стене, совет от фэншуй – отложить это мероприятие до следующего месяца.