2022 год Чёрного Тигра в свете звезд Ба Цзы. Часть 2

Продолжаем разбор влияния звезд Ба Цзы в 2022 году Чёрного или Водного Тигра, Жэнь Инь.

Первую часть статьи можно почитать по этой ссылке.

Свой позитив или даже настоящее крупное везение в наступающем году ожидает родившихся в годы, оканчивающиеся на 1.

Весь год они смогут рассчитывать на помощь Звезды Благородного человека. Чаще всего она проявляется как ощутимая поддержка и протекция со стороны друзей, учителей, влиятельных покровителей или спонсоров.

Поэтому в 2022 году им можно смелее обращаться за деловым содействием и материальной поддержкой к родственникам и друзьям, которые, в свою очередь, смогут задействовать свои полезные связи.

Кроме того, звезда дает отличные шансы для того, чтобы найти правильного специалиста, который окажется способен решить ваши проблемы. И даже если вас преследуют выраженные неудачи, в год личного Благородного, как правило, все благополучно разрешается.

Для родившихся в годы, оканчивающиеся на 2, активизируется Звезда академика. Это разносторонняя звезда, дающая хорошие способности к обучению, творчеству и научным занятиям. Иногда ее называют Звездой Аристократа, так как наличие звезды указывает на возможность получить в жизни некий статус.

Звезду можно активизировать в пространстве, на северо-востоке-3 (компасный сегмент 53 – 67 градусов). Измерения следует делать, стоя в центре всего помещения, либо в центре личной комнаты вашего школьника или студента. Особенно продуктивно посадить ребенка заниматься за письменный стол, устанавливаемый непосредственно в секторе личной Звезды Академика.

Все люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 2, либо имеющие энергию Жэнь в небесном стволе своего дня рождения, в 2022 году ощутят оживление интеллекта и больший интерес к обучению.

А дети, родившиеся в 2022 году (после 4 февраля), будут иметь встроенную в личный расклад Академическую звезду. И уже в раннем возрасте (в большей степени, в период примерно с 10 до 20 лет) при отсутствии иных негативных показателей в карте смогут очевидно проявить свои умственные способности и успехи в области образования. Их родителям важно постараться вовремя выявить таланты и творческие наклонности своих детей и направить их развитие в правильное русло.

Это тем более важно, поскольку полный годичный столп Чёрного Тигра относится к разряду звезд Одинокий феникс. Тигр все-таки не стайное животное, он одиночка. Поэтому такой ребенок в период детства и юности может испытывать некие трудности в отношениях, уходить в себя. В таком случае пусть лучше он будет погружен в учебу и развивающие дисциплины, чем будет страдать от одиночества. Кроме того, родителям такого ребенка стоит обратить внимание на то, что годичный столп Жэнь на Инь – это фаза болезни. Что означает, что в период детства и юности ребенок может часто болеть, и у него могут проявляться какие-то проблемы в области физиологии. И, опять же, чтобы не понизить ему самооценку, хорошо сбалансировать этот аспект успехами в учебе и развитым интеллектом.