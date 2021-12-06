Где установить ёлку, чтобы она принесла вам удачу

Эксперт китайской метафизики рассказала, как украсить дом к Новому году по фэншуй.

Казалось бы, что опасного может быть в праздничном украшении дома? Поверьте, может. Особенно, если вы украшаете дом чем-то сверкающим, мигающим, музыкальным или активно двигающимся. Обычная ёлка с гирляндами может стать приличным активизатором энергии. И если вы установите ее в секторе с плохими энергиями, неприятности не заставят себя долго ждать.

Неприятности нам не нужны, а под Новый год тем более. Поэтому не пренебрегайте советами фэншуй и откажитесь от того, чтобы в этом году установить новогоднюю ёлку на северо-западе или юго-востоке вашего дома или офиса.

Чтобы снизить выраженный негатив энергий в этих секторах хорошо разместить спокойные украшения элемента металл: серебристую мишуру, новогодние игрушки белого, золотого или серебряного цветов, металлические колокольчики. Хорошая когда-то была традиция украшать дом снежинками из фольги и белой бумаги. С энергетической точки зрения – беспроигрышный вариант.

Лучшими местоположениями для праздничной ёлки в нынешнем декабре будут южный и западный сектора. Именно здесь сложатся самые благоприятные комбинации годовой и месячной звезд фэншуй. И будут хозяйничать энергии, которые как раз можно и нужно разгонять и активизировать, чтобы заручиться поддержкой хорошей ци и стимулировать свою Удачу.

Обе комбинации приветствуют активное использование сверкающих гирлянд, свечей, музыкального сопровождения и двигающихся мобилей. Проявите максимум фантазии и не скупитесь на праздничное оформление этих секторов.

Запад, на мой взгляд, будет также лучшим местоположением для новогодних застолий. Именно здесь откроются праздничные Врата Великолепия и будет парить всех соединяющий миролюбивый и общительный дух Лю Хэ.

Если планировка вашего дома не позволяет использовать запад и юг, активное новогоднее убранство и праздничный стол допустимо переместить на юго-запад или же в центр дома.

Важно: после 5 января произойдет смена месячных энергий.

И если вы любитель долгоиграющих ёлок, оставляемых на весь январь, активную новогоднюю ёлку нужно будет переместить, поскольку энергии запада и юга «испортятся» к этому времени. Чтобы не проиграть сюжет поговорки «Начали за здравие », ёлку нужно будет переставить на восток, либо на юго-запад, земная удача которых окажется наилучшей в первый месяц нового года. Таким образом, вы сможете продлить активизацию благоприятной ци Земли с помощью праздничного новогоднего убранства и получать хорошую энергию от своего дома и в зимние каникулы.