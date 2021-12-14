Рождественские приметы – Рамблер/Гороскопы

Рождественские приметы
Рождество традиционно считается самым главным христианским праздником. Для всех это особенный день, окутанный радостью и приятными хлопотами.
Рождественские приметы
Рождество традиционно считается самым главным христианским праздником. Для всех это особенный день, окутанный радостью и приятными хлопотами. Так как в православии Рождество приходится на начало года, наши предки особенно внимательно присматривались к событиям и явлениям, которые происходили в этот день. Народные приметы помогали понять, каким будет следующий год, как пройдет зима, будет она ненастной или теплой, окажется ли лето засушливым или богатым на урожай.
История рождественских примет
Рождество как самостоятельный праздник появился в IV в., а на Руси этот день начали почитать и праздновать вместе с крещением в конце X века. За это время, конечно, многое видоизменилось, языческие обычаи и приметы сплелись с традиционными религиозными воззрениями воедино, поэтому Рождество сегодня — это волшебный праздник, которого ждут с предвкушением чуда. В канун праздника повсеместно в церквях проводятся службы, совершается рождественская литургия. Как правило, Рождество Христово связывается с народными праздниками — Колядой, Святками. Согласно поверьям, в эти дни по погодным явлениям, по поведению птиц люди могли определить, каким будет урожай, не будет ли засушливой погоды и других ненастий.
Как встречали Рождество
Перед праздником хозяйки тщательно убирали в доме, варили пиво и готовили ритуальную пищу: кутью, блины, козули и другие блюда. Топили баньку, подготавливали новую одежду — она символизировала достаток. Считается и по сей день, что надевать новую одежду на Новый год или Рождество — это к финансовому благополучию, к тому же, можно загадать желание — оно наверняка сбудется.
Накрыв столы, вся семья и гости выходили во двор и высматривали путеводную звезду или, как ее еще называют, рождественскую звезду — определяли будущий урожай и гадали о благополучии в хозяйстве. Так, считалось, если ночь богатая на звезды, то домашнее хозяйство даст хороший приплод, а в лесу будет изобилие ягод и фруктов. Если в Сочельник на небе не было ни тучки, то ожидался большой урожай, а иней на деревьях и земле символизировал достаток хлеба. Оттепель — это к пустым полям, как говорили предки — не будет ни огурцов, ни проса.
Также большое значение имели гости, с которыми тоже было связано множество примет. Хозяева определяли, будет ли сопутствовать им удача в этом году по тому, какой гость первым перешагнет порог дома — женщина или мужчина. Если женщина, то весь год будут преследовать неудачи, если мужчина, то наоборот.
Что нельзя делать на рождественские праздники
В первую очередь, Рождество — это религиозный праздник, но со временем он вобрал в себя как языческие, так и народные черты, поэтому имеет ряд ограничений и предостережений, которые, как считается, напрямую влияют на судьбу человека и его благополучие.
Так, например, в этот день ни в коем случае нельзя шить или вязать — это чревато тем, что кто-то в семье может ослепнуть, а ребенок в утробе запутается в пуповине. Сложно сказать, действительно ли эти приметы правдивы, но наши предки неукоснительно соблюдали эти правила и, возможно, нам тоже стоит прислушаться.
Запрещается также и гадать в Рождество — это сулит неудачи, а незамужним девушкам — одиночество. Для гаданий предусмотрено особое время — Святки, в это время можно многое узнать о своем будущем, о здоровье, карьере и личной жизни.
В Рождество нельзя ругаться, произносить «плохие слова», выносить мусор из дома, убирать или стирать. Мужчинам запрещено охотиться, так как в этот день убийство животного может навлечь большие беды.
Особые приметы на Рождество
Народные приметы и суеверия приобретают особенную силу на Рождество Христово, сама природа нам подсказывает чего стоит ждать, чего следует опасаться и как правильно нужно провести грядущий год. Мы разделили приметы на категории, чтобы поближе познакомиться с ними и, возможно, к некоторым прислушаться.
Денежные приметы
- Если первый гость в Сочельник — мужчина, то это к финансовому благополучию.
- Увидеть мышь в ночь на Рождество — к потерям.
- Если разбилась елочная игрушка — это к новым покупкам.
- Наденешь новую одежду на праздник — весь год будешь купаться в деньгах.
- Если случилось потерять какую-либо вещь — это к убыткам, а любая находка сулит богатство и роскошную жизнь.
- Если в этот тепло и ясно, то весна будет холодная.
- Увидишь в Рождество молодой месяц — год будет неурожайным.
- Если много звезд на небе, густо — густо и ягод будет.
- Метельная ночь говорит об обилии меда у пасечников.
- Нет зимы в феврале и январе, то не стоит ждать ее прихода до 10 февраля.
- Если в рождественский вечер вы случайно разлили напиток или что-то уронили — это к приятным неожиданным новостям и к большому успеху в ваших делах.
- Если вы уроните зеркало и оно треснуло, особенно в канун Рождества или рождественскую ночь — это к беде. Его нужно немедленно завернуть в ткань и выбросить, предварительно заклеив трещину.
- Наступить на навоз — к удаче.
- Повстречавшийся человек с горбом в ночь перед Рождеством сулит большое счастье. Вместе с тем, не меньшую удачу принесет встреча с большой собакой.
- Если в доме прольется кровь, неважно, человека или животного, это предвещает появление больных в доме. Поэтому важно избегать занятий, которые могут нанести травмы домашним.
- Ссоры на Рождество сулят болезни и недуги.
- Чем больше гостей будет в доме в этот праздник, тем благоприятнее для хозяина будет этот год во всех сферах, в том числе и в здоровье.
Погодные приметы
Приметы на счастье и удачу
Приметы на здоровье
Рождественские обычаи
С давних времен были установлены некие правила и обычаи, которые делают Рождество по-настоящему особенным праздником. В первую очередь, это соблюдение поста — своеобразной подготовки к Рождеству. Однако важно знать и понимать, что поститься следует тем, кто полностью здоров, кому это по силам.
Перед Рождеством, как в давние времена, так и сейчас, хозяюшки перестирывают шторы и занавески, отовсюду выметают пыль и грязь, очищая дом перед приходом светлого праздника. У наших дедушек и бабушек было принято наводить порядок по хозяйству, при необходимости проводить мелкие «ремонтные» работы: подлатать крышу, починить воз, санки. В наше время мужчины вполне могут заняться исправлением недочетов по дому, ну или на крайний случай вызвать сантехника.
Народное поверье гласит, что к празднику нужно готовиться всей семьей — это сулит благополучие и мир в доме. Так, в наши дни немаловажным является и украшение дома, где зачастую используются еловые венки, свечи, колокольчики и цветы.
Настоящим символом Нового года и Рождества считается рождественский цветок или, ее второе имя, красная пуансеттия.
Рождественские венки традиционно привносят в атмосферу дома уют, а особые элементы придают индивидуальность украшению и несут особый смысл. Округлая форма — это колесо жизни, символ бесконечности и вечности. В давнее время верили, что добрые силы приходят в добрый дом, заметив венок. Поэтому он издавна символизирует защиту жилища и привлекает благополучие, счастье и достаток. Его вешают на стены, на двери и даже окна. Колокольчики в композиции венка символизируют защиту от злых духов. Также по желанию добавляют калину, орехи и желуди, веточки и шишки.
Свечи уже давно одним из главных атрибутов Рождественских праздников, принято зажигать большое количество свечей и огней, топить камин, если он есть. Это не только создает уютную праздничную атмосферу, но и очищает пространство от негативной энергии.
Кстати, с рождественским цветком связано немало примет. Горшок с цветами алого цвета традиционно украшает новогодний стол, считается, что растение обладает целительной силой и приносит в дом удачу. Рождественская звезда очень восприимчива к ссорам в доме, негатив и обиды сразу же разрушают цветок, а резкое опадание листьев говорит о сглазе или порче.
Своеобразной традицией считается и приготовление рождественского пирога с маленьким сюрпризом внутри — монеткой. Наши предки свято верили, что тот, кому достанется этот сюрприз, весь год будет жить в достатке и благополучии, а везение будет сопутствовать ему во всех начинаниях.
По традиции хозяйка должна приготовить рождественский ужин из 12 постных блюд, символизируя 12 апостолов — учеников и последователей Христа. Но самым, пожалуй, важным блюдом на столе считается именно кутья. Традиционно она готовится из пшеничной каши, но можно использовать и перловую, в современной интерпретации, для экономии времени, зачастую используют рисовую кашу. Как правило, в неё добавляют мак, орехи, мед, фрукты и различные сухофрукты.
Рождественские обряды
Рождество — это особый праздник и многие верят, что он действительно может принести чудо. Он окутан таинством и мистикой, поэтому издавна существует множество обрядов, которые помогают исполнить самые заветные желания, преумножить финансовый достаток и сделать так, чтобы во всех делах сопутствовала удача и везение.
Особенно распространенным и наверняка действенным является обряд со свечой. Цвет свечи зависит от ваших желаний. Для удачи в любви нужно взять красную свечу, для денежного достатка — зеленую, голубые свечи для внутренней гармонии и благополучия. Предварительно нужно написать на небольшом кусочке бумаги ваше желание, зажечь свечу и капать воск на написанное желание. Далее необходимо свернуть листик в сверток и завязать ниточкой, а после держать ее подле себя — так желание непременно сбудется.
Ночь перед Рождеством — самое волшебное время, поэтому даже если вы перед сном загадаете желание, оно с большей вероятностью воплотится в жизнь. Также с 6 на 7 января, как правило, снятся вещие сны. Поэтому в эти дни будьте особенно внимательны. Незамужние девушки могут с вечера написать на листиках мужские имена, положить их под подушку, а утром вытянуть листик наугад. Какое имя выпадет, так и будут звать будущего мужа. Наши предки верили, что в эту волшебную ночь небеса разверзаются, а ангелы парят над землей. Поэтому можно выйти ночью на улицу и, глядя в небо, попросить о помощи, исцелении или об исполнении желания.
Для привлечения финансового достатка в вашу жизнь, в Сочельник необходимо положить под подушку бумажные купюры. Утром наугад нужно достать любую купюру и прочитать особый заговор с просьбой привлечь удачу и достаток в жизнь. Только помните, что во время обряда рядом не должно быть никого, даже животных. А эту купюру теперь лучше везде брать с собой — тогда она станет вашим талисманом и оберегом.
Также можно положить открытый пустой кошелек (желательно новый) на окно, но важно это сделать так, чтобы лунный свет падал прямо на него. Так он будет привлекать денежные потоки в вашу жизнь.
Большой силой обладает своеобразный обряд на «закручивание» денежного потока, для этого необходимо найти подходящее место для обряда, настроиться на практику. Когда вы будете готовы, то поднимите руки над собой так, чтобы получилась чаша и покружитесь вокруг себя по часовой стрелке семь раз. Глядя на ладони, произносите про себя все свои желания, говорите, что вы в достатке, что Вселенная вам благоволит.
Чтобы весь грядущий год вас не преследовали болезни, нужно читать особые заговоры, в рождественский вечер они имеют особую силу. Подготавливаясь к празднику, необходимо заблаговременно, по осени, подготовить сбор трав, а ближе к зиме связать веник и им же очистить пространство от негативной энергии. После этого его следует сразу вынести из дома или сжечь.
Рождество — это поистине светлый и добрый праздник, который окутан таинственными поверьями и суевериями. Многие приметы, которые передавались из поколения в поколение, по-прежнему несут в себе особый смысл, а в некоторых семьях по-прежнему тщательно соблюдаются традиции, предписанные нашими предками. Рождественские приметы затрагивают многие стороны нашей повседневной жизни, но верить в них или нет — это выбор каждого. Важно помнить, что при выполнении рождественских обрядов и ритуалов нужно быть предельно осторожными, так как все они будут иметь последствия (плохие или хорошие). Поэтому всегда нужно верить в лучшее и мыслить позитивно, а ваши желания не должны быть пустяковыми или банальными, а должны исходить из самого сердца.