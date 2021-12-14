Рождественские приметы – Рамблер/Гороскопы

Рождество традиционно считается самым главным христианским праздником. Для всех это особенный день, окутанный радостью и приятными хлопотами.

Рождественские приметы

Рождество традиционно считается самым главным христианским праздником. Для всех это особенный день, окутанный радостью и приятными хлопотами. Так как в православии Рождество приходится на начало года, наши предки особенно внимательно присматривались к событиям и явлениям, которые происходили в этот день. Народные приметы помогали понять, каким будет следующий год, как пройдет зима, будет она ненастной или теплой, окажется ли лето засушливым или богатым на урожай.

История рождественских примет

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Рождество как самостоятельный праздник появился в IV в., а на Руси этот день начали почитать и праздновать вместе с крещением в конце X века. За это время, конечно, многое видоизменилось, языческие обычаи и приметы сплелись с традиционными религиозными воззрениями воедино, поэтому Рождество сегодня — это волшебный праздник, которого ждут с предвкушением чуда. В канун праздника повсеместно в церквях проводятся службы, совершается рождественская литургия. Как правило, Рождество Христово связывается с народными праздниками — Колядой, Святками. Согласно поверьям, в эти дни по погодным явлениям, по поведению птиц люди могли определить, каким будет урожай, не будет ли засушливой погоды и других ненастий.

Как встречали Рождество

Перед праздником хозяйки тщательно убирали в доме, варили пиво и готовили ритуальную пищу: кутью, блины, козули и другие блюда. Топили баньку, подготавливали новую одежду — она символизировала достаток. Считается и по сей день, что надевать новую одежду на Новый год или Рождество — это к финансовому благополучию, к тому же, можно загадать желание — оно наверняка сбудется.

Накрыв столы, вся семья и гости выходили во двор и высматривали путеводную звезду или, как ее еще называют, рождественскую звезду — определяли будущий урожай и гадали о благополучии в хозяйстве. Так, считалось, если ночь богатая на звезды, то домашнее хозяйство даст хороший приплод, а в лесу будет изобилие ягод и фруктов. Если в Сочельник на небе не было ни тучки, то ожидался большой урожай, а иней на деревьях и земле символизировал достаток хлеба. Оттепель — это к пустым полям, как говорили предки — не будет ни огурцов, ни проса.

Также большое значение имели гости, с которыми тоже было связано множество примет. Хозяева определяли, будет ли сопутствовать им удача в этом году по тому, какой гость первым перешагнет порог дома — женщина или мужчина. Если женщина, то весь год будут преследовать неудачи, если мужчина, то наоборот.

Что нельзя делать на рождественские праздники

В первую очередь, Рождество — это религиозный праздник, но со временем он вобрал в себя как языческие, так и народные черты, поэтому имеет ряд ограничений и предостережений, которые, как считается, напрямую влияют на судьбу человека и его благополучие.

Так, например, в этот день ни в коем случае нельзя шить или вязать — это чревато тем, что кто-то в семье может ослепнуть, а ребенок в утробе запутается в пуповине. Сложно сказать, действительно ли эти приметы правдивы, но наши предки неукоснительно соблюдали эти правила и, возможно, нам тоже стоит прислушаться.

Запрещается также и гадать в Рождество — это сулит неудачи, а незамужним девушкам — одиночество. Для гаданий предусмотрено особое время — Святки, в это время можно многое узнать о своем будущем, о здоровье, карьере и личной жизни.

В Рождество нельзя ругаться, произносить «плохие слова», выносить мусор из дома, убирать или стирать. Мужчинам запрещено охотиться, так как в этот день убийство животного может навлечь большие беды.

Особые приметы на Рождество

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Народные приметы и суеверия приобретают особенную силу на Рождество Христово, сама природа нам подсказывает чего стоит ждать, чего следует опасаться и как правильно нужно провести грядущий год. Мы разделили приметы на категории, чтобы поближе познакомиться с ними и, возможно, к некоторым прислушаться.

Денежные приметы