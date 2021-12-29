Январь 2022 – время двойного Металлического Быка, чего ожидать

Автор Шели Султанбекова рассказала, к чему готовиться в январе.

Переступив рубеж 31 декабря, все уже ожидают чего-то нового, иных энергетических веяний. Но как раз сейчас не стоит спешить с нововведениями и преобразованиями. Крутые и очевидные перемены наступят в феврале. А пока с нами будет медленно, но верно прощаться год Металлического Быка.

Прощаться будет весьма ощутимо, поскольку январь 2022 года – это еще и месяц Металлического Быка. На двойной энергии иньского металла на иньской земле Синь Чоу каждый из нас отчетливо прочувствует, что именно принес ему уходящий год.

Это хорошее время для того, чтобы подвести итоги. Но не только.

Кому-то двойная энергия Синь Чоу может преподнести неожиданные сюрпризы, жизненную драматургию, которая в течение всего года, может, и проглядывалась на короткое время, а вот сейчас имеет шанс проиграться по полной.

Безусловно, в такое время не стоит расслабляться тем, для кого уходящий год был сложным и проблемным. Возможно, усиление негатива или назревание новых проблем. Люди, имеющие аспект столкновения с энергией Синь Чоу, должны быть особенно бдительными и внимательными. Среди них, например, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 5, а также родившиеся в годы и месяцы Козы (в июле, после 4-8 числа).

А вот для родившихся в годы, оканчивающиеся на 0, 4 и 8, с удвоенной силой активизируется Звезда благородного человека. В январе им можно рассчитывать на помощь и поддержку полезных людей и профессионалов своего дела. Особенно если они обратятся за рекомендациями к друзьям или старшим родственникам.

В конструктивном варианте карта Ци Мень Дун Цзя месяца поддерживает деятельность, связанную с проверкой и контролем, аналитической работой и точными расчетами, работой над ошибками, доведением до блеска и совершенства, тонкой, скрупулезной, высокотехнологичной работой, а также работой, связанной со словом и активным говорением.

Хорошая новость заключается в том, что дом с Вратами прибыли заполнится в этом месяце для всех. Это благоприятный знак для всего, что связано не только с получением доходов, но и производством или порождением чего-либо в целом.

К сожалению, расклад, который выпадает в один дом с Вратами, довольно проблемный. Поэтому в получении прибыли стоит ожидать задержек, а на производстве – возникновения препятствий и пробуксовывания на пути развития. Но на двойной энергии иньской земли это нормально. Впереди нас ждет стремительный месяц больших перемен. И нам нужно время, чтобы обстоятельно и итоги подвести, и к грядущим переменам подготовиться.

Потихоньку все успеем, а пока старайтесь не выяснять отношений и не планировать важных дел и начала новых проектов в январские дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 5, 18 и 30 января 2022 года.

Правильной настройки на энергии месяца!