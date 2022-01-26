Фэншуй-прогноз на февраль: перемена энергетики в наших квартирах

Февраль – традиционно важный период, когда одновременно меняются энергии Неба и Земли.

В ночь с 3 на 4 февраля произойдет и кардинальная перестановка сил в каждом доме и в каждой квартире. Место своей дислокации поменяют не только месячные, но и годовые звезды фэншуй. Такую глобальную энергетическую перестройку невозможно не почувствовать.

И особенно внимательными стоит быть тем, чья входная дверь, спальное или рабочее место получают северо-восточную энергию. Энергетика сектора в феврале окажется самой сильной. Но сюда прилетит худшая месячная звезда фэншуй – Пятерка-жёлтая. Мало того, расклад Ци Мень Дун Цзя, который здесь образуется, тоже довольно проблемный. Поэтому лучшим решением будет уйти от этой энергии. Если такой возможности нет, используйте на северо-востоке больше металла, не предпринимайте ничего важного в этом месяце и будьте максимально осознанными.

Ну а лучшие комбинации годовой и месячной звезд фэншуй сложатся на востоке и юго-востоке, более или менее – на юге и юго-западе. Именно в этих секторах стоит сосредоточить свою жизнедеятельность, если вы хотите получить хорошие результаты в наступающем месяце.

К сожалению, энергии юго-востока будут не так сильны, как хотелось бы. Но они будут облагорожены благоприятной структурой Ци Мень Дун Цзя «Звездный Непарный и Красная Птица». Собственно, это лучший расклад из тех, что образуются на юго-востоке в год Тигра.

Комбинация любвеобильных звезд 1 и 4 коррелирует с раскладом и делает юго-восток идеальным местом для всех, кто ищет любви и романтики.

Установите здесь свою кровать или компьютер, благодаря которому вы общаетесь и знакомитесь в соцсетях. Проводите здесь романтические вечера. Благо, впереди у нас день всех влюбленных и 23 февраля. Теперь вы знаете, где их отметить.

Энергии сектора также могут помочь в обучении и творческой работе.

Здесь живет легкость и креатив. Обязательно используйте этот сектор, если у вас есть такая возможность.

Восток хорошо использовать тем, кто настроен на работу, кто ищет работу, кто строит бизнес, при этом не боится конкурентной борьбы и открытого противостояния. На сочетании звезд фэншуй 3 и 9 здесь все будет происходить быстро, ярко, на кураже и адреналине.

На юге открываются месячные Врата прибыли. Это плюс. Но стоит опасаться неповиновения подчиненных боссам и младших старшим. Это минус.

В сильной позиции окажется гуманитарная звезда Тянь Фу. Поэтому юг в феврале – еще одно удачное место для обучения и саморазвития.

Юго-западная комбинация звезд 2 и 8 особо благоволит бизнесу, связанному с недвижимостью и здоровьем. Соответственно, если вы врач, фармацевт, строитель или риелтор, занимаетесь ремонтом или медицинскими обследованиями, используйте юго-запад. Но помните: вам обязательно нужно заниматься профилактикой, так как энергия Двойки, к сожалению, напрямую связана с болезнями.