Прогноз Бы Цзы на февраль: чего нам ждать в месяц двойного Чёрного Тигра

Наш эксперт расскажет, как восточная система Ба Цзы поможет улучшить не только атмосферу вокруг, но и непосредственно внутри себя.

Февраль 2022 – месяц больших энергетических перемен. Не заметить и не почувствовать их будет сложно. На смену двум январским Белым Быкам придут два февральских Чёрных Тигра. Впечатляющая парочка! Впечатляющими и масштабными будут и события грядущего месяца.

Изменения обещают быть скорыми и бурно развивающимися. Времени на раскачку может не хватать. Только успевай поворачиваться. Или хотя бы вовремя и спокойно реагировать и оптимально адаптироваться.

Вероятны денежные затруднения или потери, нарастание тревожности.

У кого-то рядом, наоборот, очевидные перспективы и переход на новую ступень развития.

Перемены определенно затронут родившихся в годы, оканчивающиеся на 6 и 7, а также людей, родившихся в годы и месяцы Обезьяны (в августе, после 4-8 числа) и Свиньи (в ноябре, после 4-8 числа).

Хотя у Шестерок такой благоприятный месячный расклад Ци Мень Дун Цзя, что особо волноваться за них не приходится. Выбирая активную жизненную позицию, они легко преодолеют все препятствия.

Люди-Обезьяны, почувствовавшие с приходом новых энергий явный негатив, с этого момента могут весь год носить с собой амулет в виде Свиньи.

Фигурку Свиньи из камня или металла можно установить и в своем доме, в позиции Тигра, на северо-востоке-3. Это компасный сегмент от 55 до 65 градусов, определяемый с компасом из центра помещения. Дело в том, что Свинья комбинируется с Тигром и отчасти отвлекает его от столкновения с Обезьяной.

Кроме того, большую, чем обычно, событийную динамику ощутят люди, родившиеся в годы и дни Крысы и Дракона. Для них, так же, как и для Обезьян, Тигр несет энергию Звезды Почтовой лошади. Звезда традиционно придает ускорения всем происходящим процессам и увеличивает информационный поток вокруг человека.

В фаворе окажутся люди, рожденные в годы, оканчивающиеся на 1. Звезда Благородного человека Единичек будет сильна, как никогда. Они явно будут под крылом у начальства и смогут рассчитывать на поддержку основных действующих сил.

Быкам, Петухам и Змеям важно адекватно оценить изменившиеся обстоятельства и расставить приоритеты. Возможно, им стоит чем-то пожертвовать, смириться с некими утратами. В лучшем случае это возможность сгенерировать новые неожиданные и нетривиальные идеи или пойти новыми еще не проторенными путями.

Для важных дел и начала новых проектов старайтесь не использовать так называемые дни столкновений энергии дня с энергией месяца: 12 и 24 февраля 2022 года. Тем более, что столкновения в эти дни также будут двойными – не только с энергией месяца, но и с энергией года.

Правильной настройки на энергии месяца!