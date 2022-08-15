Как привлечь богатство по фэншуй

Практика фэншуй основана на определенной организации пространства.

Если следовать ее логике, ваше жилье можно организовать так, чтобы привлечь в жизнь различные блага: любовь, удачу, счастье и богатство. Если вы правильно организуете все помещения, то сможете повысить свои шансы на увеличение благосостояния.

Денежные символы

Согласно фэншуй, по дому должны быть расставлены символы, привлекающие деньги. Это могут быть статуэтки или амулеты (например, статуэтка Будды, картина или аквариум с золотыми рыбками, жабы или амулет в виде китайских монеток, перевязанных красной нитью). Лучше всего ставить эти символы напротив входной двери, а также в денежной зоне. Желательно создать ее в каждой комнате в юго-восточной части.

Обратите внимание на цвета

Традиционными цветами привлечения денег в фэншуй считаются красный, золотой и серебристый, но не стоит начинять всю квартиру предметами мебели этих цветов. Так, например, в прихожую стоит добавить яркие краски и побольше дневного освещения. В гостиной и кухне старайтесь использовать теплые цвета пастельных тонов, например, бежевый или розовый. В спальне лучше сосредоточиться на белом, синем и зеленом. Не стоит красить стены и пол в темные цвета. Чем светлее ваша квартира, тем больше будет возможности для трансформации денежной энергии.

Не захламляйте квартиру

Денежная энергия должна перемещаться, и ей очень тяжело это делать в захламленной квартире. В коридоре не стоит заставлять пол обувью. Оставьте только то, что вы носите ежедневно каждый сезон, а остальное уберите в шкафы. Старайтесь регулярно проводить уборку, чтобы в вашей квартире не было ничего лишнего. Также обратите внимание на количество мебели. Ее не должно быть слишком много. Если у вас маленькая квартира и вы ограничены в пространстве – выбирайте небольшие предметы мебели и не нагромождайте квартиру лишними полками, тумбами и аксессуарами.

Элементы декора

В качестве декора лучше всего использовать живые цветы или сухоцветы. Ни в коем случае нельзя ставить искусственные цветы и фрукты в качестве украшения квартиры. Если вы планируете в качестве элемента декора приобрести ковры, подушки или шторы, то выбирайте такие аксессуары, чтобы у них был ненавязчивый принт, чтобы не захламлять общий вид квартиры лишними деталями.