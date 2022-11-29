Энергетические аспекты 2023 года Черного Кролика. Часть 2

Какие проблемы и сюрпризы ожидают нас в 2023 году?

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Небесный ствол наступающего года – вода Гуй года сидит на земной ветви Мао. Мао – это иньское дерево: трава, цветы, листва.

Позитивный годовой образ по итогу – утренний сад в тумане, когда на траве еще не просохла роса. Хорошие урожаи.

В негативе – много мути, из неясности активно произрастает все подряд: и полезное, и сорняк. И прореживать порой может быть весьма непросто.

Мао (или Кролик) – это дерево инь, которое всегда и везде пробьется, несмотря на кажущуюся слабость. Где надо обовьет, где надо изогнется и протиснется.

Кролик – отличный дипломат, он умеет находить компромиссы, приспосабливаться и в нужный момент занять сторону победителей. И уходит так, чтобы иметь возможность вернуться. Это мастер неожиданных маневров.

Но покорность и мягкость Кролика порой обманчива. Он может быть и обидчив, и мстителен. А в страхе и агрессивен. В общем, приглядитесь к своим домашним котикам в лучших и худших их проявлениях. И вам станет вполне понятен нрав наступающего года.

Характер взаимодействия годовых энергий гармоничный, порождающий. Вода порождает Дерево: Небо жертвенно порождает Землю, духовное порождает материальное, наши мысли определяют наши действия.

Но в отличие от «больного» знака Жэнь прошлого года, Гуй не растрачивает все свои силы на Мао. В Кролике он находится в хорошей фазе роста.

Да и в карте Ци Мень Дун Цзя года мы видим, что так называемые «нищие» (Гуй) – совсем не нищие и выглядят вполне энергетично. Тем не менее, тянут на себя энергии все больше и больше.

Кроме уже упомянутых персонажей небесный ствол Гуй в 2023 году олицетворяет и действующую власть. Она тоже определено не так слаба, как в прошлом году. Но по-прежнему может проявлять себя достаточно агрессивно.

В добавок наблюдаются какие-то сложные взаимоотношения между разными уровнями этой самой власти, глобальное недовольство усилившихся основным командованием.

Кроме того, Гуй также часто обозначает «небесную сеть» – какую-то запутанность, из которой бывает трудно выбраться. Поэтому определенные задержки и пробуксовывания будут обычным местом. Многое будет продвигаться достаточно медленно, несмотря на кроличью натуру года. Тем более, что в годовом раскладе Ци Мень Дун Цзя мы видим скрытый отклик по вратам, что также говорит о том, что на уровне взаимодействий между людьми события будут развиваться весьма нескоро.

Надежду на более мирный характер года подкрепляет и тот факт, что одни из ведущих врат в раскладе года – благоприятные Врата Отдыха и Рождения, стимулирующие мирные и цивилизованные взаимоотношения. К сожалению, в активе не только они. Более других будут активничать Врата Разрушения. И нам всем стоит постараться направить вектор этого разрушения в правильном направлении.

Что касается межличностных внутрисемейных отношений, то и здесь картинка складывается получше. Муж и жена в годовом раскладе стоят в одном доме с мирным духом союзов Лю Хэ. А Врата Тревоги говорят о том, что в такой год может быть заключено много браков, как по любви (все-таки год Кролика – это год Цветка Романтики), так и «по большой плодотворной любви», потому что звезда беременных Тянь Жуй тоже здесь. Врата, конечно, не самые радужные, волнительные, и на фоне звезды Тянь Жуй говорят о том, что муж и жена могут быть объединены какой-то одной проблемой. Ну, будут объединены – уже неплохо.

Продолжение следует