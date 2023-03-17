Как исполнить все свои желания с помощью всего одной мантры

Многие уже давно знают, что произношение мантр оказывает колоссальное воздействие как на сознание, так и на тело человека.

Каждая мантра несет в себе свой собственный сакральный смысл и энергию. В них скрыто обращение за помощью во Вселенную к тем, кто может дать нам желаемое.

Так, существует мантра, которая поможет исполнить все желания. Стоит отметить, что все мантры звучат на санскрите, древнем языке планеты.

Текст на санскрите:

(Om)

Sarva Mangala Mangalyei

Shive Sarvartha Sadhike

Sharanye Triambake

Gauri Narayani Namostute

Текст на русском языке:

(Ом)

Сарва Мангала Мангалье

Шиве Сарварте Садхике

Шаранье Траямбаке Гори

Нараяни Намостуте

Слова нужно запомнить наизусть и произносить такое количество раз, которое делится на три, например, 3, 6, 9, 12 раз. Однако все же рекомендуется произносить мантру 108 раз. Дело в том, что это сакральное число по количеству энергетических центров человека. Если же повторять мантру такое количество раз затруднительно, то текст рекомендуется носить с собой и повторять в течение дня. Кроме этого, во время произнесения стоит слушать мантру и думать о своем желании.

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