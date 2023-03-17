Как исполнить все свои желания с помощью всего одной мантры
Многие уже давно знают, что произношение мантр оказывает колоссальное воздействие как на сознание, так и на тело человека.
Каждая мантра несет в себе свой собственный сакральный смысл и энергию. В них скрыто обращение за помощью во Вселенную к тем, кто может дать нам желаемое.
Так, существует мантра, которая поможет исполнить все желания. Стоит отметить, что все мантры звучат на санскрите, древнем языке планеты.
(Om)
Sarva Mangala Mangalyei
Shive Sarvartha Sadhike
Sharanye Triambake
Gauri Narayani Namostute
(Ом)
Сарва Мангала Мангалье
Шиве Сарварте Садхике
Шаранье Траямбаке Гори
Нараяни Намостуте
Слова нужно запомнить наизусть и произносить такое количество раз, которое делится на три, например, 3, 6, 9, 12 раз. Однако все же рекомендуется произносить мантру 108 раз. Дело в том, что это сакральное число по количеству энергетических центров человека. Если же повторять мантру такое количество раз затруднительно, то текст рекомендуется носить с собой и повторять в течение дня. Кроме этого, во время произнесения стоит слушать мантру и думать о своем желании.
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