Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Как исполнить все свои желания с помощью всего одной мантры

17 марта 2023Восточный гороскопМарианна Басс

Многие уже давно знают, что произношение мантр оказывает колоссальное воздействие как на сознание, так и на тело человека.

Как исполнить все свои желания с помощью всего одной мантры
Фото: sunhome.ru

Каждая мантра несет в себе свой собственный сакральный смысл и энергию. В них скрыто обращение за помощью во Вселенную к тем, кто может дать нам желаемое.

Так, существует мантра, которая поможет исполнить все желания. Стоит отметить, что все мантры звучат на санскрите, древнем языке планеты.

Текст на санскрите:

(Om)

Sarva Mangala Mangalyei

Shive Sarvartha Sadhike

Sharanye Triambake

Gauri Narayani Namostute

Текст на русском языке:

(Ом)

Сарва Мангала Мангалье

Шиве Сарварте Садхике

Шаранье Траямбаке Гори

Нараяни Намостуте

Слова нужно запомнить наизусть и произносить такое количество раз, которое делится на три, например, 3, 6, 9, 12 раз. Однако все же рекомендуется произносить мантру 108 раз. Дело в том, что это сакральное число по количеству энергетических центров человека. Если же повторять мантру такое количество раз затруднительно, то текст рекомендуется носить с собой и повторять в течение дня. Кроме этого, во время произнесения стоит слушать мантру и думать о своем желании.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиКак исполнить все свои желания с помощью всего одной мантрыГороскоп на 18 марта 2023 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 18 марта 2023 года для каждого знака
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Восточный гороскоп
Как проработать карму по месяцу рождения
Как проработать карму по месяцу рождения
Восточный гороскоп
Как привлечь энергию здоровья с помощью Фен-шуй
Нравится 1
Как привлечь энергию здоровья с помощью Фен-шуй
[object Object][object Object]