Дракон пошлет неприятности и сюрпризы: кому ждать перемен в 2024 году

Наш автор Султанбекова Шели рассказала, чья жизнь перевернется с ног на голову в следующем году.

Для того чтобы узнать о влиянии энергий года на конкретного человека, в Китае используют систему Четырех столпов Судьбы или Ба Цзы, которая позволяет сделать правильный анализ, учитывая всю информацию о времени и месте рождения человека.

Но можно предположить, что 2024 год Дракона окажется более событийным для людей, рожденных в годы Петуха и Собаки, для Обезьян и Свиней, родившихся в декабре, а также для Крыс, родившихся в августе или ноябре. Здесь стоит заметить, что месяц в китайском календаре начинается в разное время в период с 4 по 8 число. Поэтому если вы Крыса по году рождения, но родились, например, 1 августа, к вам этот прогноз не относится.

Люди, родившиеся в годы Собаки, находятся в столкновении с Князем года. Далеко не всегда это негатив, вполне вероятны и позитивные перемены. Все зависит от нюансов личной карты. Но перемены, безусловно, ожидаются.

В любом случае люди-Собаки должны быть осторожны, их ожидает более подвижный и беспокойный год и некая динамика во взаимоотношениях с друзьями. А в плане здоровья им нужно особенно беречь голову, следить за пищеварением и избегать беспокойного состояния ума.

А вот у родившихся в любом году в месяц Собаки (в октябре, после 4-8 числа) столкновение может проиграться в рабочей среде, переменами на службе. Кроме того, им придется уделить время и внимание своим родителям. Правильная профилактика всегда лучше вынужденного лечения. Поэтому если ваши родители уже в возрасте, своевременно займитесь их здоровьем, проявите необходимую заботу и поддержку.

Чтобы обезопасить себя от столкновения с хозяином года людям, родившимся в годы и месяцы Собаки, рекомендуется весь год носить с собой амулет в виде Петуха. Это может быть какой-то брелок или даже просто картинка в телефоне. Дело в том, что Петух находится в аспекте сочетания с Драконом и отвлекает его от слишком жесткого столкновения с Собакой.

Именно в результате этого сочетания Петуха с Драконом можно ожидать перемен у людей, родившихся в годы Петуха и месяцы Петуха (в сентябре любого года, после 4-8 числа). С той же самой драматургией, что и у Собак, только в более мягкой форме. Поскольку аспект сочетания все-таки гораздо менее травматичен и драматичен, нежели аспект столкновения. Акцент – на взаимоотношения с друзьями, сослуживцами и старшими родственниками.

По теории векторного кольца Свинья является «хозяином» Дракона. А это всегда сулит некий взлет. К тому же, Дракон – дух Красного феникса для Свиньи, дух, усиливающий привлекательность человека, а, соответственно, и успех у противоположного пола. Этим стоит воспользоваться людям, родившимся в годы Свиньи.

По той же теории векторного кольца Дракон является «хозяином» Кролика. Поэтому для родившихся в годы Кролика год может оказаться не простым. Им следует быть более внимательными к происходящим событиям. Есть вероятность стать жертвой обстоятельств.

Некоторые сложности могут поджидать ноябрьских Крыс и декабрьских Свиней. Аспект наказания воды может проявиться повышенной эмоциональностью, переживательностью, а также разного рода неприятностями, вызванными стихией воды. Таким людям следует заранее проверить трубы в своем доме и весь год проявлять осторожность в сексе, с питьевыми и морепродуктами, на воде и, тем более, под водой. В качестве профилактики им также полезно весь год носить с собой амулет в виде Петуха.

Родившихся в годы Дракона стоит предостеречь об аспекте самонаказания. Как правило, на таком аспекте люди сами наказывают себя в результате собственного неправильного поведения. У Драконов по году рождения это поведение, скорее всего, проявится во взаимоотношениях с друзьями, бабушками/дедушками, а также в халатном отношении к своему здоровью. У Драконов по месяцу рождения (у родившихся в апреле-месяце любого года, после 4-8 числа) самонаказание рискует проиграться во взаимодействиях в рабочей среде, с отцами или матерями.

Амулет в виде Петуха, конечно, не снимет самонаказания, но сделает аспект чуть менее болезненным.

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