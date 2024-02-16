Ритуал с конвертом для привлечения богатства

Существует масса ритуалов для привлечения богатства и получения финансового достатка.

Один из них нужно проводить по фэн-шуй. Считается, что с помощью такого обряда человек привлекает к себе мощную энергию богатства, которая остается надолго. Кроме того, с помощью этого ритуала привлекается не определенная сумма денег – проводящего обряд ждет постоянное денежное благополучие.

Для ритуала понадобится красный конверт – символ богатства, бумажная купюра, лист бумаги и красная ручка – также символ финансового благополучия. Все предметы в ритуале имеют свое значение, поэтому не стоит отклоняться от магического набора.

Денежный ритуал лучше всего проводить в период растущей луны, время не имеет значения. Важно, чтобы вы были в хорошем настроении и не думали о финансах. Настройтесь на позитив и подумайте о том, какие потребности вы хотите закрыть, используя полученные от ритуала деньги.

Возьмите бумагу и напишите семь пунктов, на которые вам нужны деньги. В правую руку возьмите купюру и держите ее в руках в то время, пока будете писать свои пожелания. Сверните бумагу с желаниями и вложите ее в конверт, туда же сложите купюру. Запечатайте конверт и положите его в то место, где его никто не найдет. Пусть там он лежит на протяжении семи дней.

После семи дней возьмите конверт и достаньте купюру. Сразу же потратьте деньги на что-то, что принесет вам радость. Это может быть небольшая покупка, вкусный ужин или развлечения. Важно не тратить эти деньги на оплату счетов, кредитов и лекарства. Так вы откроете денежный поток с благоприятной энергией.

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