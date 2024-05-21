Как организовать пространство в маленькой квартире, чтобы привлечь деньги

Философия фэн-шуй занимается организацией пространства.

Согласно этому учению, если правильно расположить вещи в помещении, то можно привлечь позитивную энергию. Если вам не хватает в жизни чего-то конкретного, то вы можете сделать перестановку для привлечения денег, любви, удачи на работе.

Многие думают, что фен-шуй тяжело заниматься в небольшом пространстве. На самом деле это не так. Привлечь денежную энергию можно и в небольшой квартире.

Внедрите в интерьер новые цвета

Не нужно перекрашивать стены и потолок, достаточно купить или сделать самостоятельно декор для дома. Согласно фэн-шуй, самыми привлекательными цветами для денежной энергии являются фиолетовый, красный, зеленый и золотой. Можно купить постельное белье в этих цветах, скатерть или шторы. Если такие перемены покажутся слишком радикальными – приобретите свечу или статуэтку такого цвета.

Сделайте вход в дом привлекательнее

Чтобы привлечь денежную энергию, необходимо сделать вход в квартиру привлекательным. Около входной двери всегда должно быть чисто, поэтому вовремя мойте саму дверь и коврики около нее. Проверяйте, чтобы все замки работали, а звонок был звонким.

Добавьте источники жизненной силы

Согласно фэн-шуй, богатство лучше всего привлекают источники жизненной энергии – растения и вода. Не все могут позволить себе поставить фонтан в квартире, но купить несколько живых растений возможно. Выберите те цветы, которые неприхотливы в уходе, можно начать с 2-3 горшков. Тщательно ухаживайте за ними и поливайте – энергия богатства уйдет вместе с завядшими цветами.

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