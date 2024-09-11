Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Как найти любовь с помощью фэн-шуй

11 сентября 2024Восточный гороскопМарианна Басс

У некоторых людей поиск второй половинки может затянуться на долгие годы.

Как найти любовь с помощью фэн-шуй
Фото: Image by lookstudio on Freepik

Если знакомые, соцсети и приложения для знакомств уже не помогают, можно попробовать притянуть любовь с помощью фэн-шуй – философии организации пространства. Догма заключается в том, что все находящееся вокруг поможет притянуть в дом определенную энергию, например, энергию любви.

Активация сектора любви

Самый правый угол, расположенный от входа в квартиру, считается сектором любви. Идеально, если в этом месте будет располагаться спальня. Сюда лучше поставить предметы розового и красного цветов – они символизируют любовь и страсть. Также можно поставить сюда ароматизированные свечи, подушки и любые фигуры, связанные с этим чувством.

Уборка для положительных эмоций

В квартире стоит сделать уборку, особенно это касается сектора любви. Следите, чтобы в этом месте не было поломанных и грязных вещей, а также пыли. Регулярно проводите уборку, иначе вся энергия дома может пострадать, в том числе и привлечение будущего партнера.

Баланс женской и мужской энергии

Важно, чтобы в доме был энергетический баланс женского и мужского. Когда человек живет один или в компании однополых друзей, то какая-то из энергий всегда будет преобладать. Если вы девушка, то украсьте комнату атрибутами мужской энергетики – спортивные предметы интерьера, машины и что-то в темных цветах. Если вы мужчина, то в квартиру стоит добавить цветы и фигурки, ассоциирующиеся с легкостью и женственностью.

Вещи для двоих

Чтобы привлечь энергию любви в дом, покупайте вещи для двоих в двух экземплярах. Представьте, что у вас уже есть вторая половинка, и вы приобретаете что-то для вас двоих. Так вы привлечете к себе энергию партнерства, взаимопонимания и дадите толчок новым чувствам.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиКак найти любовь с помощью фэн-шуйЧто будет с Дуровым? Прогноз астрологаФинансовый гороскоп на 11 сентября 2024 года
Восточный гороскоп
Парапсихолог рассказала, какие китайские знаки должны быть осторожны в 2024 году
Парапсихолог рассказала, какие китайские знаки должны быть осторожны в 2024 году
Восточный гороскоп
Мастер фэншуй рассказала, какие зеркала не стоит хранить в доме
Оценили 1
Мастер фэншуй рассказала, какие зеркала не стоит хранить в доме
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]