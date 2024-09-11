Как найти любовь с помощью фэн-шуй

У некоторых людей поиск второй половинки может затянуться на долгие годы.

Если знакомые, соцсети и приложения для знакомств уже не помогают, можно попробовать притянуть любовь с помощью фэн-шуй – философии организации пространства. Догма заключается в том, что все находящееся вокруг поможет притянуть в дом определенную энергию, например, энергию любви.

Активация сектора любви

Самый правый угол, расположенный от входа в квартиру, считается сектором любви. Идеально, если в этом месте будет располагаться спальня. Сюда лучше поставить предметы розового и красного цветов – они символизируют любовь и страсть. Также можно поставить сюда ароматизированные свечи, подушки и любые фигуры, связанные с этим чувством.

Уборка для положительных эмоций

В квартире стоит сделать уборку, особенно это касается сектора любви. Следите, чтобы в этом месте не было поломанных и грязных вещей, а также пыли. Регулярно проводите уборку, иначе вся энергия дома может пострадать, в том числе и привлечение будущего партнера.

Баланс женской и мужской энергии

Важно, чтобы в доме был энергетический баланс женского и мужского. Когда человек живет один или в компании однополых друзей, то какая-то из энергий всегда будет преобладать. Если вы девушка, то украсьте комнату атрибутами мужской энергетики – спортивные предметы интерьера, машины и что-то в темных цветах. Если вы мужчина, то в квартиру стоит добавить цветы и фигурки, ассоциирующиеся с легкостью и женственностью.

Вещи для двоих

Чтобы привлечь энергию любви в дом, покупайте вещи для двоих в двух экземплярах. Представьте, что у вас уже есть вторая половинка, и вы приобретаете что-то для вас двоих. Так вы привлечете к себе энергию партнерства, взаимопонимания и дадите толчок новым чувствам.

Читайте также: