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Народные приметы на 7 сентября 2023 года: что нельзя делать в этот день

6 сентября 2023Народные приметыМарианна Басс

Почему в этот день нужно обязательно взять в руки деньги?

Народные приметы на 7 сентября 2023 года: что нельзя и что нужно делать
Фото: biletik.aero

7 сентября произойдет новолуние в зодиакальном созвездии Девы. Это явление повлияет на всех людей без исключения, поэтому стоит отложить запланированные дела и заняться тем, что сулит новолуние.

Что нужно делать

Само название говорит о том, что этот день благоприятен для любых начинаний. Луна в знаке Девы благоприятна для проведения любой кропотливой работы, которая требует внимания. Считается, что новолуние помогает концентрироваться на важных делах.

Особенно хороши в этот день финансовые операции и работа с деньгами. При должном внимании и серьезном подходе это принесет вам соответствующее вознаграждение. Любые банковские операции, проведенные в этот день, увенчаются успехом.

7 сентября хорошо для повышения квалификации, учебы и самосовершенствования.

Также в этот день можно устроить себе разгрузочный день или купить абонемент в фитнес-клуб. Любые начинания, связанные с физической активностью или едой, получат в этот день энергетическую подпитку, и у вас будут силы на то, чтобы продолжить начатое.

Что нельзя делать

Во время новой Луны не стоит принимать импульсивные решения, соглашаться на авантюры и рискованные мероприятия. Тревожность также может привести к негативным для здоровья последствиям.

Избегайте медицинских операций и сложных процедур. Дело в том, что после них организм будет долго восстанавливаться – перенесите все манипуляции на другой день.

Несмотря на то, что новолуние хорошо подходит для начала чего-то, не стоит высаживать в этот день какие-либо растения. Дело в том, что цветы, высаженные в новолуние, могут не прижиться.

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