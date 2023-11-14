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Народные приметы на 15 октября 2023 года: что нельзя делать в день Куприяна и Устиньи

14 ноября 2023Народные приметыМарианна Басс

Почему сегодня нельзя ругаться и употреблять алкоголь?

Народные приметы на 15 октября 2023 года: что нельзя делать в день Куприяна и Устиньи
Фото: depositphotos

Традиционно 15 октября отмечается народно-христианский праздник Куприян и Устинья. Его также называют днем очищения от наваждений. На Руси в эту дату было принято избавляться от нечисти и злых духов.

История праздника

Одним из мучеников, чью память чтят 15 октября, был Киприан. Он жил в Антиохии, с детства обучался языческой философии и в зрелом возрасте стал жрецом.

В том же городе жила девушка Иустина, которую хотел завоевать друг Киприана. Юстина была христианкой и даже обратила в веру своих родителей. Когда Киприан пришел к Иустине, девушка сама обратила его в христианство. Киприан уверовал и стал проповедником. Иустина ушла в монастырь, где стала игуменьей.

Во время гонений на христиан Иустину и Киприана схватили. Их пытались переубедить и заставляли примкнуть к язычникам, но они оказались непреклонны.

Что можно делать

В этот день было принято читать соответствующую молитву, которая помогала избавляться от бесов. Мужчины молились Куприяну, а девушки Устинье.

Вечера девушки проводили вместе за пряжей, но именно в этот день все проходило тихо – без песен, смеха и громких разговоров. Все были сосредоточены на своей работе, чтобы не привлечь внимание нечистой силы, отмечает Altapress.ru.

Что нельзя делать

В этот день категорически запрещено было употреблять алкоголь. Считалось, что люди, употребляющие спиртное, более уязвимы перед бесами. Они могут приходить к ним во снах и вселяться в них. Так в древности объясняли состояние «белой горячки».

В качестве жертвы у бесов были популярны грешники и сквернословы, поэтому сегодня лучше громко не ругаться бранными словами, а также старайтесь не грешить.

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