ГороскопыЗнаки зодиакаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаМоя картина дняСтатьиЙогаИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный Меркурий
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
Все статьиЗодиакНародные приметыЙогаПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерологияЧихалкаПсихологияВангаВосточный гороскоп2023 годЛунный календарьРетроградный меркурийСонникПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошкола2022 год2021 год2020 год
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы

Народные приметы на 24 октября 2023 года: что нельзя и что нужно делать в день Филиппа

23 октября 2023Народные приметыМарианна Басс

Почему в этот день нужно обязательно сходить в церковь и убраться в доме?

Народные приметы на 24 октября 2023 года: что нельзя и что нужно делать в день Филиппа
Фото: u74.ru

24 октября в народе называли Филиппов день, день Филиппа или Филиппова канитель. В этот день можно просить в церкви о любви незамужним девушкам.

История праздника

Православные христиане 24 октября чтут память преподобного Феофана Исповедника, епископа Никейского.

Феофан родился в Иерусалиме и был младшим сыном в семье. С самого детства он предпочитал службы в церкви детским забавам, и уже в более взрослом возрасте он вместе со своим братом Феодором принял иночество.

Оба брата были посланы в Константинополь для защиты икон во времена правления императора-язычника. Феофан и Феодор защищали иконы, но император приказал заточить их в темнице. На протяжении долгих лет они подвергались пыткам, их призывали примкнуть к иконоборцам, но они отказывались.

Феофан так и не дожил до окончания иконоборческой ереси, но написал много сочинений в защиту христианства. Благодаря этим словам он смог обратить многих язычников в христианство.

Что можно делать

После Филиппова дня на Руси не было принято играть свадьбы. Тяжелее всего приходилось девушкам, которых не взяли замуж в прошлом году. Считалось, что лучшим для них будет то, что они пойдут в церковь и помолятся о своем счастье и о том, чтобы найти супруга, сообщает МК.RU.

Наши предки 24 октября отправлялись на мельницу и мололи муку, чтобы сделать заготовки на зиму, поэтому хорошей приметой считается съесть на завтрак первым делом хлеб или выпечку. Это поможет со здоровьем.

Что нельзя делать

Категорически запрещено держать дом в грязи в этот день. Стоит не только привести в порядок внешний вид помещения, нужно также разобрать шкафы с одеждой и обувью, а также избавиться от мелких вещей, которые вам не нужны. Считалось, что человек с грязным домом в этот день никогда не разбогатеет.

В Филиппов день нельзя переедать. Это считается большим грехом, а в этот день в особенности, так как братья долгое время жили в темнице без пищи. Лениться тоже нельзя, иначе не видать вам удачи в году.

24 октября нельзя брать взаймы, и это правило касается не только денег. Если у вас закончилась соль или мука, не идите к соседям за помощью, лучше сходить в магазин и уберечь себя от неприятностей.

Рамблер: последние новости3 знака зодиака, которые могут захомутать любого мужчинуФинансовый гороскоп на 23 октября 2023 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 23 октября 2023 года для каждого знака
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Народные приметы
Народные приметы на 21 октября 2023 года: что нельзя и что нужно делать в Ознобицу
Нравится 3
Народные приметы на 21 октября 2023 года: что нельзя и что нужно делать в Ознобицу
Народные приметы
Народные приметы на 20 октября 2023 года: что нельзя делать в Сергиев день
Народные приметы на 20 октября 2023 года: что нельзя делать в Сергиев день
Зодиак
3 знака зодиака, которые могут захомутать любого мужчину
3 знака зодиака, которые могут захомутать любого мужчину
Зодиак
Как избавиться от осенней хандры: антидепрессивный гороскоп для разных знаков зодиака
Как избавиться от осенней хандры: антидепрессивный гороскоп для разных знаков зодиака
Зодиак
Какие знаки зодиака чаще всего становятся боссами
Какие знаки зодиака чаще всего становятся боссами
Гадания
Хиромант уточнила, почему россияне просят изменить им линию жизни
Хиромант уточнила, почему россияне просят изменить им линию жизни
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гадания
Эзотерик рассказала, как правильно тратить деньги, чтобы больше получать
Эзотерик рассказала, как правильно тратить деньги, чтобы больше получать
Гороскопы
Настраиваемся на диалог — финансовый гороскоп на 23 октября
Настраиваемся на диалог — финансовый гороскоп на 23 октября
Гороскопы
Новый поворот событий — любовный гороскоп на 23 октября
Новый поворот событий — любовный гороскоп на 23 октября
Гороскопы
Рассчитываем только на себя — гороскоп на 23 октября
Рассчитываем только на себя — гороскоп на 23 октября
Гороскопы
Звезды приготовили сюрпризы — гороскоп на 22 октября
Звезды приготовили сюрпризы — гороскоп на 22 октября
[object Object][object Object]