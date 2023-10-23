Народные приметы на 24 октября 2023 года: что нельзя и что нужно делать в день Филиппа

Почему в этот день нужно обязательно сходить в церковь и убраться в доме?

24 октября в народе называли Филиппов день, день Филиппа или Филиппова канитель. В этот день можно просить в церкви о любви незамужним девушкам.

История праздника

Православные христиане 24 октября чтут память преподобного Феофана Исповедника, епископа Никейского.

Феофан родился в Иерусалиме и был младшим сыном в семье. С самого детства он предпочитал службы в церкви детским забавам, и уже в более взрослом возрасте он вместе со своим братом Феодором принял иночество.

Оба брата были посланы в Константинополь для защиты икон во времена правления императора-язычника. Феофан и Феодор защищали иконы, но император приказал заточить их в темнице. На протяжении долгих лет они подвергались пыткам, их призывали примкнуть к иконоборцам, но они отказывались.

Феофан так и не дожил до окончания иконоборческой ереси, но написал много сочинений в защиту христианства. Благодаря этим словам он смог обратить многих язычников в христианство.

Что можно делать

После Филиппова дня на Руси не было принято играть свадьбы. Тяжелее всего приходилось девушкам, которых не взяли замуж в прошлом году. Считалось, что лучшим для них будет то, что они пойдут в церковь и помолятся о своем счастье и о том, чтобы найти супруга, сообщает МК.RU.

Наши предки 24 октября отправлялись на мельницу и мололи муку, чтобы сделать заготовки на зиму, поэтому хорошей приметой считается съесть на завтрак первым делом хлеб или выпечку. Это поможет со здоровьем.

Что нельзя делать

Категорически запрещено держать дом в грязи в этот день. Стоит не только привести в порядок внешний вид помещения, нужно также разобрать шкафы с одеждой и обувью, а также избавиться от мелких вещей, которые вам не нужны. Считалось, что человек с грязным домом в этот день никогда не разбогатеет.

В Филиппов день нельзя переедать. Это считается большим грехом, а в этот день в особенности, так как братья долгое время жили в темнице без пищи. Лениться тоже нельзя, иначе не видать вам удачи в году.

24 октября нельзя брать взаймы, и это правило касается не только денег. Если у вас закончилась соль или мука, не идите к соседям за помощью, лучше сходить в магазин и уберечь себя от неприятностей.