Народные приметы на 28 октября 2023 года: что нельзя и что нужно делать в день Ефимия Осеннего

Почему сегодня полезно готовиться к зиме, но запрещается браниться?

Верующие 28 октября чтут память Ефимия Благочестивого, его также называют Ефимий Осенний. Праздник этого святого богат на традиции и запреты, идущие с древних времен.

История праздника

Ефимий Солунский родился в христианской семье. По настоянию матери он рано женился, но, когда ему исполнилось 18, он бросил жену и дочь и ушел в монастырь. Поселился он на горе Афон вместе с другими отшельниками.

Он восстановил развалины монастыря святого Андрея и создал там монашескую общину. Также он основал женский монастырь, куда ушли многие его родственницы. Он скончался в Палестине, а его мощи хранятся в Базилике Святого Дмитрия в Салониках.

О чудесах, которые творил Ефимий при жизни, стало известно из трудов его ученика Василия Солунского. Он рассказывал, что его настоятель мог излечить от болезней и помогал людям даже в самых тяжелых случаях.

Что можно делать

В этот день на Руси продолжали заниматься домашними делами. Женщины готовили ткани, мужчины укрепляли и утепляли дома. Обязательно нужно было заниматься работой до заката, иначе злые духи могли испортить конечный результат.

По вечерам старались сидеть дома – считалось, что нечисть может навлечь беду на человека или его семью, пишет МК.RU.

Что нельзя делать

В первую очередь, 28 октября нельзя стирать и гладить белье. Если ее нарушить, то на человека могут наступить тяжелые болезни или вовсе уменьшится его жизненный срок.

В день Ефимия нельзя сквернословить и ругаться. Этот праздник считается одним из важных в православной церкви, поэтому, чтобы не навлечь на себя грех, нужно следить за своими словами. Со своими супругами и возлюбленными нельзя спорить. Если избежать этого, то любовь будет крепче с каждым днем.

Женщинам запрещалось заплетать косы. Иначе они могут "вплести" себе физические или душевные болезни.